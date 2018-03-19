Иностранные наблюдатели рассказали об организации выборов в Крыму

Пожалуй, самое яркое впечатление, оставшееся у иностранцев от выборов в Крыму , это очереди желающих проголосовать на избирательных участках. Этот факт единодушно отметили все наблюдатели, побывавшие в республике 18 марта.

— Мы сами выбирали участки, на которых хотели побывать, — рассказал наблюдатель из Германии , руководитель фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер . — Никаких заранее оговоренных участков не было и не могло быть.

Иностранные наблюдатели считают, что выборы в Крыму отвечают всем нормам международного права

Наблюдатели единодушно отмечают высокий уровень организации выборов в Крыму, отвечающих всем нормам международного права.

— Мы отметили, что данные о кандидатах были напечатаны в бюллетенях на трех государственных языках Крыма, — отметил итальянский наблюдатель Марко Марсили. — Это значит, что никто из избирателей не был дискриминирован по национальному признаку.

Не осталось незамеченным для гостей и активное участие женщин в организации выборов. На многих участках в составе комиссий крымчанок было большинство. В вопросе гендерного равенства, за которым сейчас так ревностно следит западный мир, Крым мог бы дать фору странам ЕС