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Иностранные наблюдатели рассказали об организации выборов в Крыму
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Иностранные наблюдатели рассказали об организации выборов в Крыму 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Российская Газета
Пожалуй, самое яркое впечатление, оставшееся у иностранцев от выборов в Крыму, это очереди желающих проголосовать на избирательных участках. Этот факт единодушно отметили все наблюдатели, побывавшие в республике 18 марта.
— Мы сами выбирали участки, на которых хотели побывать, — рассказал наблюдатель из Германии, руководитель фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер. — Никаких заранее оговоренных участков не было и не могло быть.
Иностранные наблюдатели считают, что выборы в Крыму отвечают всем нормам международного права
Наблюдатели единодушно отмечают высокий уровень организации выборов в Крыму, отвечающих всем нормам международного права.
— Мы отметили, что данные о кандидатах были напечатаны в бюллетенях на трех государственных языках Крыма, — отметил итальянский наблюдатель Марко Марсили. — Это значит, что никто из избирателей не был дискриминирован по национальному признаку.
Не осталось незамеченным для гостей и активное участие женщин в организации выборов. На многих участках в составе комиссий крымчанок было большинство. В вопросе гендерного равенства, за которым сейчас так ревностно следит западный мир, Крым мог бы дать фору странам ЕС.
Испании есть к чему стремиться, — отметил наблюдатель из Испании Диего Гульен, комментируя активность крымских женщин.
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