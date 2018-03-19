Топ-5 бесплатных программ для рисования: лучшие альтернативы Photoshop и Illustrator

Рисовать комиксы, создавать векторные логотипы и сложные чертежи — все это можно с помощью бесплатных программ из нашего рейтинга. Зачем покупать Photoshop и Illustrator, если есть доступные альтернативы?

Gimp: бесплатный конкурент Photoshop

Универсальный графический редактор Gimp подходит не только для фотомонтажа и обработки снимков, но и для рисования. Если вам будет мало предустановленных инструментов, вы сможете создать свои собственные или скачать дополнительные кисти.

GIMP отлично работает с графическими планшетами.

Для тех, кто не может привыкнуть к оригинальному интерфейсу программы, созданы специальные темы, которые делают GIMP визуально похожим на Photoshop. MediBang Paint Pro: редактор с огромным набором функций

В отличие от Gimp, MediBang Paint Pro очень похож на фотошоп. Эта бесплатная программа предлагает много функций для обработки и создания изображений, а также отдельное приложение для Android. Версия для настольных ПК, конечно, интересней, и обладает большим количеством модулей и настроек. Но благодаря собственному облаку MediBang, создавать графику можно сразу на нескольких устройствах.

Среди возможностей MediBang Paint Pro не только инструменты рисования Paint, но и модули редактирования Photoshop, например, редактирование слоев.

В приложении есть готовые шаблоны, которые подойдут для создания комиксов и манги. Inkscape: бесплатный аналог Adobe Illustrator

Inkscape — отличная бесплатная программа для создания векторной графики. Здесь можно создавать логотипы, баннеры или плакаты. Inkscape — один из главных конкурентов Adobe Illustrator, как Gimp для Photoshop. Inkscape совместим с форматом SVG, однако вы можете импортировать изображения EPS, Postscript, JPG, PNG, BMP или TIF

Inkscape предлагает множество инструментов и различных форм: пути, тексты, маркеры, клоны, эффекты прозрачности (альфа-версия), трансформации, цветовые градиенты, узоры и группы.

Бесплатный инструмент также поддерживает метаданные Creative Commons, манипуляции с узлами, уровни, растровое изображение, привязку текста к траектории и окружающим объектам, прямое редактирование XML и многое другое. LibreCAD: бесплатное ПО от CAD Бесплатная программа LibreCAD позволяет создавать сложные 2D-чертежи. В меню приложения есть прямые линии, круговые дуги, эллипсы, графические функции и точки, которые можно добавлять на виртуальную чертежную доску.

Готовое изображение можно отражать, масштабировать и вращать.

В LibreCAD особенно удобно рисовать контуры: толщина и форма линий в них будут меняться по мере необходимости. Krita: бесплатный редактор комиксов

Krita — это мощная и абсолютно бесплатная программа для создания комиксов, манги и других произведений цифрового искусства. Нередко это приложение используют и профессионалы, например, художники-иллюстраторы.

Здесь можно изменять положение рабочего пространства и работать с маркерами, которые будут подстраиваться под ваш стиль.

Krita совместима с Photoshop, а из созданных в программе рисунков можно делать мультфильмы. Читайте также: Создаем идеальные панорамы и объемные фото: лучшие способы

Топ-5: бесплатные программы для дизайна и 3D-моделирования

Как создать коллаж: 5 бесплатных фоторедакторов Фото: компании-разработчики, pixabay.com