Ещё
Сотрудники центра соцобслуживания приняли 80 анкет на участие в проекте по активному долголетию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники центра соцобслуживания приняли 80 анкет на участие в проекте по активному долголетию 

Администрация городского округа Щербинка 8 часов назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Работники Центра социального обслуживания «Щербинский» 18 марта приняли 80 анкет на участие в проекте «Москва — город активного долголетия». Ранее в группы записалось порядка 200 человек — Горожане очень активно принимают участие в проекте. Только вчера, 18 марта, к нам поступило 80 анкет на участие в проекте и 200 брошюр было роздано жителям Щербинки, — прокомментировали в ЦСО «Щербинский». Самыми востребованными стали занятия по зумбе, английскому языку, вокалу, скандинавской ходьбе, фитнесу, гимнастике и информационным технологиям. Помимо этого участникам проекта предлагают следующие дисциплины: рисование, художественно-прикладное творчество и игры (шашки и шахматы). За подробной информацией о проекте можно обратиться по телефону: 8 (499) 234-06-08.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Встреча с главой Администрации пройдет в Щербинке Обследование на раннее выявление риска развития неинфекционных заболеваний пройдет в Щербинке Первоклассники Щербинки посетили музей Льва Толстого
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко36
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
Что ждет уклонистов от военных сборов в РФ35
В США отреагировали на победу Путина503
«Перестаньте нас оскорблять»185
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение