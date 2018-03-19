Сотрудники центра соцобслуживания приняли 80 анкет на участие в проекте по активному долголетию 

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Работники Центра социального обслуживания «Щербинский» 18 марта приняли 80 анкет на участие в проекте «Москва — город активного долголетия». Ранее в группы записалось порядка 200 человек — Горожане очень активно принимают участие в проекте. Только вчера, 18 марта, к нам поступило 80 анкет на участие в проекте и 200 брошюр было роздано жителям Щербинки, — прокомментировали в ЦСО «Щербинский». Самыми востребованными стали занятия по зумбе, английскому языку, вокалу, скандинавской ходьбе, фитнесу, гимнастике и информационным технологиям. Помимо этого участникам проекта предлагают следующие дисциплины: рисование, художественно-прикладное творчество и игры (шашки и шахматы). За подробной информацией о проекте можно обратиться по телефону: 8 (499) 234-06-08.