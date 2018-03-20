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Прославившаяся на все Приморье тигриная семья воссоединилась в Центре реабилитации
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Прославившаяся на все Приморье тигриная семья воссоединилась в Центре реабилитации 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
В Центре реабилитации воссоединили тигриную семью, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-центр МРОО «Центр „Тигр“.
На заседании рабочей группы под председательством директора департамента охотничьего надзора было принято решение воссоединить семью, как только пришли результаты анализов тигрицы на инфекционные заболевания, из которых стало ясно, что она здорова,
В настоящее время сотрудники Центра реабилитации пристально наблюдают за тигриной семьей с целью выявить, насколько развит материнский инстинкт у полосатой хищницы. Согласно первичным наблюдениям, все нормально: тигрята жмутся к тигрице, она их вылизывает, что очень типично для кошек.
два тигренка на первом году жизни.
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