Три оленя на Ставрополье пытались перейти оживленную трассу

В Сети разместили ролик, где возле города Ессентуки Ставропольского края к оживленной трассе вышли три оленя. Как сообщил портал Newstracker.ru, видео с происшествием выложили в соцсеть Instagram в одной из местных групп.

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%94%B8️Вчера была шикарная погода и даже олени решили поприветвовать весну в городе %F0%

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%94%B8️На бетонке возле Ессентуков, в районе Кирпичного была замечена тройка оленей, которых не смущало оживленное движение на трассе. %F0%

%94%B8️Видеорепортаж от @567alexander567. #go26 #go26 мобильныйрепортаж #оленивгороде #трасса

Публикация от Кавказские Минеральные Воды (@kmv.official)

19 Мар 2018 в 12:09 PDT В подписи к видеоролику говорится, что животных не смущало оживленное движение на дороге. Они вышли к трассе и смотрели на проезжающие автомобили.