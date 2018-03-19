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Три оленя на Ставрополье пытались перейти оживленную трассу
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Три оленя на Ставрополье пытались перейти оживленную трассу 

360tv.ru 8 часов назад
В Сети разместили ролик, где возле города Ессентуки Ставропольского края к оживленной трассе вышли три оленя. Как сообщил портал Newstracker.ru, видео с происшествием выложили в соцсеть Instagram в одной из местных групп.
➡ @go26.ru — %F0%
%94%B8️Вчера была шикарная погода и даже олени решили поприветвовать весну в городе %F0%
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%94%B8️На бетонке возле Ессентуков, в районе Кирпичного была замечена тройка оленей, которых не смущало оживленное движение на трассе. %F0%
%94%B8️Видеорепортаж от @567alexander567. #go26 #go26 мобильныйрепортаж #оленивгороде #трасса
Публикация от Кавказские Минеральные Воды (@kmv.official)
19 Мар 2018 в 12:09 PDT  В подписи к видеоролику говорится, что животных не смущало оживленное движение на дороге. Они вышли к трассе и смотрели на проезжающие автомобили.
В штате Кентукки (США) дикий олень случайно попал на улицу города Луисвилл. Животное испугалось людей и свалилось в городской водоем.
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