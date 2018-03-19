Ещё
Полиция США считает, что четвертый взрыв в Остине не связан с терроризмом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция США считает, что четвертый взрыв в Остине не связан с терроризмом 

ТАСС 8 часов назад
НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Остина (штат Техас) не склонны усматривать террористическую подоплеку во взрыве, приведшем к ранению двух человек в ночь на понедельник в этом городе. Об этом заявил в понедельник шеф городской полиции Брайан Мэнли на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания CNN.
"Мы не готовы связывать происшедшее с терроризмом, потому что у нас пока нет достаточной информации для такого заключения", — признал Мэнли.
Он подтвердил предварительный вывод о том, что в отличие от предыдущих трех инцидентов подобного рода в Остине злоумышленник «применил более сложное взрывное устройство», снабженное растяжкой. «Это демонстрирует, что мы имеем дело с лицом, действующим более изощренно и умело. Поэтому мы настоятельно просим население в дальнейшем даже не пытаться приблизиться к подозрительным предметам, вместо этого надо звонить по номеру 911 и ставить в известность полицию», — подчеркнул шеф городского управления органов правопорядка.
Он подтвердил, что за помощь в поимке злоумышленника ФБР объявило награду в размере $100 тыс., а губернатор Техаса Грег Эбботт — дополнительно $15 тыс. В расследовании всех четырех инцидентов участвуют более 500 сотрудников полиции и ФБР Остина, а также городов Сан-Антонио и Хьюстон. На этот раз взрывное устройство было установлено на обочине дороги и, сработав, привело к ранению двух молодых людей. «Их состояние стабильное, но они получили серьезные ранения в результате взрыва», — отметил Мэнли.
В предыдущих трех случаях у жилых домов оставляли посылки, которые взрывались после того, как их открыли или подняли. Первый такой инцидент произошел 2 марта, тогда погиб мужчина. Второй — рано утром 12 марта, погиб 17-летний подросток и пострадала женщина. Спустя несколько часов случился третий инцидент, была ранена 75-летняя пенсионерка.
Мотивы того, кто оставил посылки, пока неизвестны. По оценке полиции, пока нет причин полагать, что преступник руководствовался какой-то определенной идеологией. Не исключено, что речь может идти о преступлении на почве расовой ненависти, так как в первых двух случаях погибли афроамериканцы, а в третьем пострадала женщина латиноамериканского происхождения.
ТАСС: последние новости
Илья Резник отметит 80-летие в Государственном Кремлевском дворце Швыдкой: ситуация с Британским советом должна быть урегулирована соглашением двух стран ВС РФ рассмотрит иск Telegram об отмене приказа ФСБ о декодировании сообщений
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко36
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
Что ждет уклонистов от военных сборов в РФ35
В США отреагировали на победу Путина503
«Перестаньте нас оскорблять»185
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение