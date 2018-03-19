Полиция США считает, что четвертый взрыв в Остине не связан с терроризмом

НЬЮ-ЙОРК , 19 марта. / ТАСС /. Правоохранительные органы Остина (штат Техас) не склонны усматривать террористическую подоплеку во взрыве, приведшем к ранению двух человек в ночь на понедельник в этом городе. Об этом заявил в понедельник шеф городской полиции Брайан Мэнли на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания CNN.

"Мы не готовы связывать происшедшее с терроризмом, потому что у нас пока нет достаточной информации для такого заключения", — признал Мэнли.

Он подтвердил предварительный вывод о том, что в отличие от предыдущих трех инцидентов подобного рода в Остине злоумышленник «применил более сложное взрывное устройство», снабженное растяжкой. «Это демонстрирует, что мы имеем дело с лицом, действующим более изощренно и умело. Поэтому мы настоятельно просим население в дальнейшем даже не пытаться приблизиться к подозрительным предметам, вместо этого надо звонить по номеру 911 и ставить в известность полицию», — подчеркнул шеф городского управления органов правопорядка.

Он подтвердил, что за помощь в поимке злоумышленника ФБР объявило награду в размере $100 тыс., а губернатор Техаса Грег Эбботт — дополнительно $15 тыс. В расследовании всех четырех инцидентов участвуют более 500 сотрудников полиции и ФБР Остина, а также городов Сан-Антонио и Хьюстон. На этот раз взрывное устройство было установлено на обочине дороги и, сработав, привело к ранению двух молодых людей. «Их состояние стабильное, но они получили серьезные ранения в результате взрыва», — отметил Мэнли.

В предыдущих трех случаях у жилых домов оставляли посылки, которые взрывались после того, как их открыли или подняли. Первый такой инцидент произошел 2 марта, тогда погиб мужчина. Второй — рано утром 12 марта, погиб 17-летний подросток и пострадала женщина. Спустя несколько часов случился третий инцидент, была ранена 75-летняя пенсионерка.

Мотивы того, кто оставил посылки, пока неизвестны. По оценке полиции, пока нет причин полагать, что преступник руководствовался какой-то определенной идеологией. Не исключено, что речь может идти о преступлении на почве расовой ненависти, так как в первых двух случаях погибли афроамериканцы, а в третьем пострадала женщина латиноамериканского происхождения.