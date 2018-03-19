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Дети сотрудников представительств Белоруссии смогут бесплатно обучаться в заграншколах
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Дети сотрудников представительств Белоруссии смогут бесплатно обучаться в заграншколах 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
Дети сотрудников представительств Белоруссии получат право на бесплатное образование в заграншколах. Соответствующий проект межправительственного соглашения между Россией и Белоруссией направлен на рассмотрение Госдумы Правительством РФ.
В документе, с которым ознакомилась «Парламентская газета», определяются основные понятия («заграншкола», «загранучреждение») и подчёркивается, что обучение в заграншколах осуществляется на русском языке в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.
Решение о приёме в заграншколы детей сотрудников представительств Белоруссии принимается руководителем загранучреждения на основании письменного заявления их родителей (законных представителей), поданного на его имя.
В рамках этой процедуры к будущему учащемуся может быть применена процедура проверки знаний.
Обучающиеся также имеют право на бесплатное получение в пользование на период обучения учебников, учебных пособий методических материалов, средств обучения, а также на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами заграншколы.
Соглашение начинает временно применяться по истечении тридцати дней со дня его подписания и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами процедур, необходимых для его вступления в силу.
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