Дети сотрудников представительств Белоруссии смогут бесплатно обучаться в заграншколах

Правительством РФ. Дети сотрудников представительств Белоруссии получат право на бесплатное образование в заграншколах. Соответствующий проект межправительственного соглашения между Россией и Белоруссией направлен на рассмотрение Госдумы

В документе, с которым ознакомилась « Парламентская газета », определяются основные понятия («заграншкола», «загранучреждение») и подчёркивается, что обучение в заграншколах осуществляется на русском языке в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Решение о приёме в заграншколы детей сотрудников представительств Белоруссии принимается руководителем загранучреждения на основании письменного заявления их родителей (законных представителей), поданного на его имя.

В рамках этой процедуры к будущему учащемуся может быть применена процедура проверки знаний.

Обучающиеся также имеют право на бесплатное получение в пользование на период обучения учебников, учебных пособий методических материалов, средств обучения, а также на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами заграншколы.

Соглашение начинает временно применяться по истечении тридцати дней со дня его подписания и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами процедур, необходимых для его вступления в силу.