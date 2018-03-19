Ещё
Банки получат право скрывать информацию о попавших под санкции акционерах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банки получат право скрывать информацию о попавших под санкции акционерах 

Российская Газета 8 часов назад
Банк России подготовил проекты постановлений правительства, по которым финансовые организации смогут не раскрывать в интернете информацию об акционерах (юридических или физических лицах), включенных в западные санкционные списки.
Об этом говорится в ответах Банка России на вопросы банкиров, адресованных председателю регулятора Эльвире Набиуллиной. Они были переданы Ассоциации «Россия» к встрече в Бору, состоявшейся в феврале.
Ранее перечень уполномоченных банков, сопровождающих сделки по гособоронзаказу (ГОЗ), был изъят с сайта Банка России. Московской бирже, Национальному расчетному депозитарию, Национальному клиринговому центру и банкам, работающим с ГОЗ, рекомендовано не раскрывать на своих сайтах информацию, которая содержит упоминания российских юридических и физических лиц, включенных в санкционные списки, говорится в ответе Банка России.
"Организована и ведется работа по анализу банковской отчетности с точки зрения необходимости ее корректировки в целях ограничения доступа третьих лиц к информации, позволяющей сделать вывод о наличии взаимоотношений между кредитной организацией и лицами, проживающими (находящимися) на территории Республики Крым и города Севастополь", — сообщил также Банк России.
Все это вместе с планируемым переводом сделок по ГОЗ в санируемый через ФКБС Промсвязьбанк должно снизить санкционные риски для банковского сектора.
Российская Газета: последние новости
Фредерик Понс: Путин вернул россиянам веру в себя и свое будущее Умер легендарный летчик-испытатель Георгий Мосолов В Китае произвели новые назначения в правительстве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко36
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
Что ждет уклонистов от военных сборов в РФ35
В США отреагировали на победу Путина503
«Перестаньте нас оскорблять»185
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение