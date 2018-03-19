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Народный депутат: Многие мои коллеги ходят в Раду с оружием
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Народный депутат: Многие мои коллеги ходят в Раду с оружием 

Украина.ру 8 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил в комментарии «112».
«Действительно, к сожалению, не один, не два и не три депутата ходят в парламент с оружием», — заявил депутат.
По его словам, это не является правильным, так как может представлять опасность для парламентариев.
«Это неправильно, и это не должно быть, потому что парламент это площадка для дискуссий, и площадка, где иногда эмоции перевешивают. При такой эмоциональной ситуаций, когда есть люди с оружием, — это опасно», — подчеркнул Кононенко.
Он заявил, что в его фракции заявили, что выступают за недопущение в здание парламента депутатов с оружием.
«Мы за то, чтобы были рамки, и категорически против, чтобы в зале ВР в любом виде было оружие», — резюмировал депутат.
Ранее глава Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что проносить оружие в зал парламента запрещено, однако сотрудники госохраны не имеют законодательных оснований для личного досмотра народных депутатов.
Вопрос об оружии в зале Рады снова стал актуальным после того, как на прошлой неделе народного депутата Надежду Савченко обвинили в том, что она находилась в сессионом зале с несколькими гранатами и пистолетом в сумке.
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