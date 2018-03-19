Наркокурьер доставил в Хабаровск гашишное масло в таре для сгущенки 

Наркокурьер привез в Хабаровск гашишное масло в банках с этикетками от сгущенного молока. Как сообщил портал Vostokmedia.com, в мессенджере 45‐летнему мужчине предложили за деньги перевезти 500 граммов наркотиков и положить в тайник.
Полицейские задержали курьера на привокзальной площади и взяли его под стражу.
Крупную партию наркотиков в дальневосточную столицу житель поселка Солнечный доставлял поездом. За денежное вознаграждение он забрал из соседнего региона пакет и привез его в краевой центр, где должен был спрятать.
Как рассказал сам задержанный, перевезти пакет ему предложили в мессенджере Telegram, но он, по его словам, этого не сделал. Два дня назад он выехал с Улан-Удэ, после взял пакет по описанию в торговом центре «Титан» в цокольном помещении рядом с банкоматом. Пакет находился за терминалами, рассказал подозреваемый.
Отмечается, что в пакете находились четыре металлические банки с этикетками от сгущенного молока. В трех из них находилась жидкость
темно-зеленого
цвета с характерным резким запахом.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье за незаконный сбыт наркотических средств. Фигуранта дела заключили под стражу до вынесения приговора.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют детали случившегося и разыскивают причастных к поставке гашишного масла.