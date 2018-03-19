Ещё
Наркокурьер доставил в Хабаровск гашишное масло в таре для сгущенки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наркокурьер доставил в Хабаровск гашишное масло в таре для сгущенки 

360tv.ru 8 часов назад
Наркокурьер привез в Хабаровск гашишное масло в банках с этикетками от сгущенного молока. Как сообщил портал Vostokmedia.com, в мессенджере 45‐летнему мужчине предложили за деньги перевезти 500 граммов наркотиков и положить в тайник.
Полицейские задержали курьера на привокзальной площади и взяли его под стражу.
Крупную партию наркотиков в дальневосточную столицу житель поселка Солнечный доставлял поездом. За денежное вознаграждение он забрал из соседнего региона пакет и привез его в краевой центр, где должен был спрятать.
Как рассказал сам задержанный, перевезти пакет ему предложили в мессенджере Telegram, но он, по его словам, этого не сделал. Два дня назад он выехал с  Улан-Удэ, после взял пакет по описанию в торговом центре «Титан» в цокольном помещении рядом с банкоматом. Пакет находился за терминалами, рассказал подозреваемый.
Отмечается, что в пакете находились четыре металлические банки с этикетками от сгущенного молока. В трех из них находилась жидкость
темно-зеленого
цвета с характерным резким запахом.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье за незаконный сбыт наркотических средств. Фигуранта дела заключили под стражу до вынесения приговора.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют детали случившегося и разыскивают причастных к поставке гашишного масла.
360tv.ru: последние новости
Кухонное рабство: общественники освободили бесправного мигранта из краснодарской пекарни Жители соседних сел в Дагестане едва не устроили бойню из‐за спорной земли Китайские депутаты утвердили состав нового правительства КНР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко36
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
Что ждет уклонистов от военных сборов в РФ35
В США отреагировали на победу Путина503
«Перестаньте нас оскорблять»185
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение