Наркокурьер доставил в Хабаровск гашишное масло в таре для сгущенки

Наркокурьер привез в Хабаровск гашишное масло в банках с этикетками от сгущенного молока. Как сообщил портал Vostokmedia.com, в мессенджере 45‐летнему мужчине предложили за деньги перевезти 500 граммов наркотиков и положить в тайник.

Полицейские задержали курьера на привокзальной площади и взяли его под стражу.

Крупную партию наркотиков в дальневосточную столицу житель поселка Солнечный доставлял поездом. За денежное вознаграждение он забрал из соседнего региона пакет и привез его в краевой центр, где должен был спрятать.

Как рассказал сам задержанный, перевезти пакет ему предложили в мессенджере Telegram, но он, по его словам, этого не сделал. Два дня назад он выехал с Улан-Удэ , после взял пакет по описанию в торговом центре «Титан» в цокольном помещении рядом с банкоматом. Пакет находился за терминалами, рассказал подозреваемый.

Отмечается, что в пакете находились четыре металлические банки с этикетками от сгущенного молока. В трех из них находилась жидкость

темно-зеленого

цвета с характерным резким запахом.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье за незаконный сбыт наркотических средств. Фигуранта дела заключили под стражу до вынесения приговора.