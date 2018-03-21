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Тюменец пытался дать взятку врачу чтобы получить больничный лист
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Тюменец пытался дать взятку врачу чтобы получить больничный лист 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Судебные приставы взыскали штраф с пациента, предложившего врачу за вознаграждение выписать ему фальшивый больничный лист.
Тюменец обратился к врачу-терапевту в одной из поликлиник города Тюмени. Пациент пришел на прием с необычной проблемой, ему требовался больничный лист и его дальнейшее продления до тех пор, пока это необходимо.
Терапевт, дал понять мужчине, что за выписку и выдачу листа нетрудоспособности с указанием ложных сведений о наличии заболевания и о необходимости временного освобождения от работы ему грозит уголовная ответственность. В свою очередь мужчина предложил сотруднику медицинского учреждения денежное вознаграждение.
«Попавшись с поличным, гражданин не стал отрицать свою вину, во всём сознался. Учитывая смягчающие обстоятельства в виде чистосердечного признания и отсутствия ранее совершенных правонарушений, суд назначил тюменцу наказание в виде штрафа в размере 72 000 рублей», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.
Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств ознакомил мужчину с документами и сообщил, что будет вынужден обратиться в суд с представлением о замене наказания на более суровое, вплоть до лишения свободы или обратить взыскание на его имущество в случае, если он не исполнит решение суда в установленный законом срок.
Это подействовало — недобросовестный пациент, опасаясь расстаться с имуществом и получить реальный срок, сумел изыскать денежные средства для погашения задолженности.
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