Потеря паспорта обойдется дорого

Главой 25.3 НК РФ установлены размеры госпошлин. Так, за выдачу паспорта гражданина РФ полагается уплатить в казну государства 300 рублей. А вот если произойдет несчастье: паспорт потеряется или придет в негодность, придется расстаться уже с большей сумой — 1500 рублей. Если гражданин не в состоянии уплатить указанную сумму, можно попросить от отсрочке. Законодательство этого не запрещает.

Кроме того, можно обратиться к друзьям и знакомым. Если за гражданина, потерявшего важный документ, переведет деньги в бюджет другое физлицо, то в платежке необходимо прописать, что оно действует от имени плательщика.