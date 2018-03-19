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Потеря паспорта обойдется дорого
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Потеря паспорта обойдется дорого 

Время бухгалтера 8 часов назад
Главой 25.3 НК РФ установлены размеры госпошлин. Так, за выдачу паспорта гражданина РФ полагается уплатить в казну государства 300 рублей. А вот если произойдет несчастье: паспорт потеряется или придет в негодность, придется расстаться уже с большей сумой — 1500 рублей. Если гражданин не в состоянии уплатить указанную сумму, можно попросить от отсрочке. Законодательство этого не запрещает.
Кроме того, можно обратиться к друзьям и знакомым. Если за гражданина, потерявшего важный документ, переведет деньги в бюджет другое физлицо, то в платежке необходимо прописать, что оно действует от имени плательщика.
ПИСЬМО Минфина РФ от 26.02.2018 № 03-05-06-03/11808
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