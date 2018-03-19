«Швабе» покажет российские технологии «Умного города» в Амстердаме

Фото: Антон Тушин

На международной выставке Intertraffic Amsterdam 2018 холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представит высокотехнологичные решения «Интеллектуальной транспортной системы» мегаполиса, заметно повышающие безопасность и эффективность управления дорожным движением. В числе ключевых экспонатов — квадрокоптер со SWIR-камерой, макет городского автобуса с системой контроля пассажиропотока и комплекс для скрининга водителей пассажирского и спецтранспорта.

Екатеринбурге, В своей экспозиции «Швабе» впервые покажет зарубежным партнерам ряд новых разработок, которые являются элементами «Интеллектуальной транспортной системы», внедряемой в рамках реализации проекта «Умный город». В их числе: «умная» опора для перекрестка, программно-аппаратный комплекс для скрининга водителей пассажирского и спецтранспорта, счетчик пассажиропотока, терминал оплаты проезда и не имеющая аналогов в России интерактивная информационная стела. Всего на стенде разместится 20 продуктов — все изготавливаются на территории России из отечественных компонентов. Изделия успешно применяются на практике в Москве Улан-Удэ и других городах страны.

«Технологические решения, которые в этом году холдинг покажет на выставке в Амстердаме , уже успели показать свою высокую эффективность в реальных условиях эксплуатации. Наши решения для развития городской и, в частности, транспортной инфраструктуры направлены на оптимизацию затрат на электроэнергию, повышение безопасности дорожного движения и оптимизацию трафика города. Благодаря внедрению данных систем в российских городах на 30-40% сокращается число ДТП, а также в 1,5-3 раза снижается уровень уличной преступности и вандализма», — рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин

Гости экспозиции смогут по достоинству оценить возможности новых российских оптико-электронных технологий, составляющих «Интеллектуальную транспортную систему». Основная часть экспонатов будет посвящена повышению ее эффективности и безопасности. В частности, «умная» опора включает светофор, дорожный знак, камеру с углом обзора 360 градусов, а также солнечную батарею — на перекрестке этот комплекс выполняет функции мониторинга, контроля и управления транспортными потоками. В качестве премьерных продуктов холдинг представит программно-аппаратный комплекс для дистанционной диагностики параметров физического состояния водителей, позволяющий сотрудникам ГИБДД осуществлять экспресс-скрининг, и первый российский образец комплекса пешеходной навигации с функцией экстренной связи «гражданин-полиция».

В числе новинок «Швабе» также покажет беспилотный летательный аппарат с установленной на его корпусе SWIR-камерой. Комплекс оборудования предназначен для проведения оперативного мониторинга территории, в том числе обнаружения замаскированных опасных объектов, включая объекты, скрытые за тонированными стеклами транспортного средства. Это новейшее устройство имеет высокий потенциал применения в сфере обеспечения безопасности и антитеррора. На площадке Intertraffic Amsterdam 2018 «Швабе» представит его впервые.

В отдельной зоне стенда разместится макет городского автобуса, оснащенный отечественной системой оплаты проезда с печатью чека и без, а также системой контроля количества пассажиров в салоне — обе в рамках выставки будут функционировать в интерактивном режиме, благодаря чему гости смогут опробовать российские разработки в действии. Сегодня эта техника активно внедряется в городах России в рамках реализации комплексного инфраструктурного проекта «Умный город» в части «Интеллектуальной транспортной системы».

Одно из важных мест отведено линейке спутникового оборудования для геодезических работ, представляемой «Швабе» на российском рынке. В ее составе смарт-терминал, мультисистемные многочастотные спутниковые приемники, базовая станция и полевой контролер — все поддерживают основные глобальные навигационные спутниковые системы: ГЛОНАСС, Beidou, GPS и Galileo. Возможности этих изделий будут наглядно представлены в рамках экспозиции.

В России «Швабе» является активным участником реализации экосистемного проекта «Умный город» Госкорпорации Ростех. Инженеры и промышленные дизайнеры десятков предприятий холдинга разрабатывают и изготавливают высокотехнологичные приборы и системы для совершенствования городской среды с целью повышения качества жизни в интересах жителей города, в том числе в рамках федеральной программы «Безопасный город».