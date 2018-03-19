Из «Волгаря» до площади Революции пустят новый автобусный маршрут

Самаре запустят новый маршрут для транспортного сообщения между ЖК «Волгарь» и старым городом. Рейсовый автобус, курсирующий по маршруту «17-й квартал (новые очереди микрорайона. — Прим. ред.) — площадь Революции», появится в ближайшее время. Об этом в своем twitter-аккаунте сообщила глава города Елена Лапушкина

— Маршрут мы запускаем. Точный день сообщу чуть позже, — написала мэр Самары.

По ее словам, информацию о запуске нового маршрута опубликуют официально.

В конце февраля для жителей микрорайона «Волгарь» также организовали интермодальные перевозки: до железнодорожной платформы Красный Кряжок и обратно. Теперь самарцы могут добраться до центра города за 15 минут. Время в пути составит 16–20 минут. Рейсы состыкованы по времени отправления и прибытия электричек. Стоимость проезда в автобусе составляет 25 рублей.