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Из «Волгаря» до площади Революции пустят новый автобусный маршрут
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Из «Волгаря» до площади Революции пустят новый автобусный маршрут 

63.ru 8 часов назад
Фото: 63.ru
В Самаре запустят новый маршрут для транспортного сообщения между ЖК «Волгарь» и старым городом. Рейсовый автобус, курсирующий по маршруту «17-й квартал (новые очереди микрорайона. — Прим. ред.) — площадь Революции», появится в ближайшее время. Об этом в своем twitter-аккаунте сообщила глава города Елена Лапушкина.
— Маршрут мы запускаем. Точный день сообщу чуть позже, — написала мэр Самары.
По ее словам, информацию о запуске нового маршрута опубликуют официально.
В конце февраля для жителей микрорайона «Волгарь» также организовали интермодальные перевозки: до железнодорожной платформы Красный Кряжок и обратно. Теперь самарцы могут добраться до центра города за 15 минут. Время в пути составит 16–20 минут. Рейсы состыкованы по времени отправления и прибытия электричек. Стоимость проезда в автобусе составляет 25 рублей.
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