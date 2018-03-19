Суд признал информацию по делу редактора Блог Сочи запрещенной к распространению на территории РФ

Краснодар . 19 марта — Новая Кубань. 16 марта состоялось заседание суда, на котором было принято решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Александру Валову . Она будет действовать до 19 апреля.

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Интересно отметить, что это уже не первое судебное разбирательство, где Валов фигурирует в качестве ответчика, а Напсо — истца.

Возможно в последствиях предыдущего и кроется одна из причин уголовного преследования редактора Блога Сочи Александра Валова.

Расследование дела продолжается.

Истец, который является потерпевшим, ходатайствовал о проведении заседаний в закрытом режиме, по причине того, что в ходе слушаний, якобы может быть разглашена уничижительная информация. Ходатайство было удовлетворено.

Интересы подозреваемого представляют несколько адвокатов. Один из них разместил на том же самом Блоге Сочи пост обо всем происходившем в зале судебных заседаний. Суть публикации заключалась в вызове в зал бригады Скорой медицинской помощи для подозреваемого, были изложены претензии к его питанию и т. д.

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Персональные данные других участников процесса и какая-либо информация о решениях, кроме самого продления срока ареста и даты, не разглашались. Пост был сделан в 22:00 16 марта.

Спустя непродолжительный период времени адвокат получил извещение от Роскомнадзора о внесении информации в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети „Интернет“ и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети „Интернет“, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». Причиной послужило разглашение сведений, составляющих тайну следствия. Интересно отметить, что предписание Роскомнадзора поступило на основании решения Адлерского районного суда, вынесенного в тот же день, 16 марта, то есть после 22:00.

В итоге пост был удален.

Интересно отметить, что в этот день в Адлерском районном суде принимали решения о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ по нескольким информационным поводам. При этом в некоторых вердиктах почему-то совпадает регистрационный номер дела № 2-1083/18 от 16.03.2018.

«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий.