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Барабанщик Guns N’Roses запустит музыкальный стартап на блокчейне
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Барабанщик Guns N’Roses запустит музыкальный стартап на блокчейне 

BitCryptoNews 8 часов назад
Фото: BitCryptoNews
Мэтт Сорум, бывший участник легендарной рок-группы Guns N’Roses, планирует запустить платформу, которая минимизирует роль посредников в творческой сфере.
Проект, получивший название Artbit, позволяет одновременно распределять прибыль между всеми участниками творческого объединения. Благодаря платформе музыкантам, певцам, продюсерам больше не придется использовать банковские услуги, чтобы рассчитать гонорар каждого участника группы.
В платформу будет встроен и стриминговый сервис, позволяющий музыкантам получать дополнительную монетизацию. За определенную сумму пользователи смогут посмотреть трансляцию концерта в онлайн-режиме.
Создатели платформы сообщили, что в будущем они расширят область применения своего продукта, а также проведут ICO.
Ранее мы писали, что сервис «Бубука» помогает авторам композиций получать гонорары с помощью блокчейна.
фото: Alternative Nation
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