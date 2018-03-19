Еще два онкоцентра построят в Клину и Коломне к 2020 году

Еще два онкологических центра появятся в Подмосковье через два года, их построят в Клину Коломне , сообщила заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Румяна Свистунова.

«Мы начинаем новую программу, и вчера было совещание с (первым зампредом правительства Подмосковья — ред.) Ольгой Алексеевной Забраловой и (зампредом правительства региона — министром инвестиций и инноваций Московской области — ред.) Денисом Петровичем Буцаевым, , и мы договорились о том, что будем строить еще два центра», — сказала Свистунова в интервью телеканалу «360° Подмосковье»

Она отметила, что один центр появится в Клину, для того чтобы охватить северный сегмент, плюс организация сможет оказывать услуги для близлежащих регионов, например, Твери . И еще один центр появится в Коломне, там услуги смогут получить жители Рязани , Калуги и Тулы.

«То есть, по сути дела, мы делаем два центра компетенции, потому что же надо еще обучить людей, которые смогут работать на этом оборудовании. И запустим через два года еще два центра, которые смогут принять пациентов уже не только Московской области, но и соседних регионов, то есть, по сути дела, мы покроем потребность в лечении по всей Московской области и по нашим соседям», — добавила Свистунова.

Она также рассказала, что инвесторы вложили в новые онкоцентры в Балашихе Подольске , которые должны открыться через две недели, 2,3 миллиарда рублей и 1,57 миллиарда рублей соответственно. Замминистра подчеркнула, что на эти проекты не выделялись средства из бюджета.

«Центр окупаться будет за счет того, что у нас здесь ОМС и будет сверхбюджетное финансирование: сверх ОМС будет еще доплачиваться определенная квота на инвестиционную составляющую, это особенность 326 федерального закона», — уточнила Свистунова.

Она заключила, что построенные центры уже принадлежат Московской области, а инвестор станет оператором, который окупит свои вложения за счет работы.