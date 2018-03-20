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Ужасную палату больницы в Воронежской области закрыли после видео юного блогера
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Ужасную палату больницы в Воронежской области закрыли после видео юного блогера 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Работу палаты №6 детского отделения Аннинской районной больницы приостановили приставы. Судебные приставы приостановили работу палаты №6 детского отделения Аннинской районной больницы, на ужасные условия которой в сети жаловались сами юные пациенты медучреждения. О закрытии помещения на 60 суток сообщили в региональном управлении ФССП. Ролик с «видами» палаты появился на сервисе YouTube еще в феврале этого года. На кадрах было видно, что обшитые пластиковыми панелями стены проломаны по всему периметру помещения. А в разломах валялись остатки еды и прочий мусор. Позже в облздраве рассказали «Вести-Воронеж», что попортили стены палаты сами дети. А мусор в разломах оказался благодаря ребятам, записывавшим видео. В больнице осознают проблему, и ремонт в помещении планируется в ближайшие месяцы. Роспортребнадзор же наведался в больницу со своей проверкой, по результатам которой было заведено административное делопо статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». Суд признал администрацию больницы виновной, и судебные приставы приостановили работу палаты №6 на два месяца.
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