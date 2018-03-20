После ВИДЕО юного блогера из воронежской больницы в ней закрыли детскую палату номер шесть

Судебные приставы на два месяца приостановили работу палаты номер шесть в детском отделении больницы Аннинского района Воронежской области после проверки Роспотребнадзора , проведенной по следам видео, размещенного в интернете маленьким пациентом.

При проверке выяснилось, что поверхность стен, оформленных пластиковыми панелями, по всему периметру имеет многочисленные дыры и щели диаметром от двух до 13 сантиметров. Это мешает качественно проводить влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами помещения, сообщается на сайте регионального управления

Суд признал больницу виновной по административной статье 6.4 КоАП ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта").

Как сообщает

"Вести-Воронеж"

на сервисе YouTube 12 февраля появился видеоролик с запечатленными на нем видами палаты. На видеозаписи видно, что стены проломаны по всему периметру помещения, в некоторых разломах лежат остатки еды и туалетной бумаги. Под окном у батареи грубейшим образом заштукатурена трещина, а кровати довольно шаткие.

Через несколько дней, 16 февраля, департамент здравоохранения Воронежской области

прокомментировал

видео с ужасными условиями в детской палате районной больницы. По словам медиков, помещение уже много лет активно используется, но дети сами портят там обстановку. Авторы скандального ролика якобы сами разложили там мусор специально для съемок.

В пресс-службе ведомства признали, что на видео действительно попала палата педиатрического отделения больницы. В 2008 году там сделали капитальный ремонт и установили новые окна, двери, потолочные и стеновые панели, обновили электропроводку и сантехнику, постелили линолеум и т. д. В ведомстве подчеркнули, что руководство больницы начало решать проблему с порчей обстановки детьми еще в 2017 году.

Так или иначе, в ближайшие два месяца в скандальную палату не будут класть пациентов.

В октябре 2017 года скандал разразился вокруг воронежской больницы N2, где сделала незапланированный репортаж телеведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая . Сюжет об антисанитарном состоянии кроватей, стен, оборудования, туалетов и отсутствии душевых кабин показали 5 октября в эфире

Первого канала. Уже на следующий день региональная

начала проверку больницы.