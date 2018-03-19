Около 3 миллионов 700 тысяч подмосковных жителей проголосовали на выборах

Жители Подмосковья 18 марта отдали почти 3 миллиона 700 тысяч голосов. По сравнению с 2012 годом, когда также выбирали президента РФ, явка в регионе увеличилась почти на 3%. Сегодня подвели предварительные итоги выборов на пресс‐конференции, сообщил корреспондент телеканала «360».

Жители Подмосковья стали более активными на выборах президента. По предварительным данным, которые озвучила председатель Мособлизбиркокома Ирина Коновалова , общая явка составила почти 64%.

Явка составила 63,6%. В 2012 году явка была 61%. Мы шагнули вперед. Число недействительных бюллетеней составило 48 тысяч, а действительных — 3 миллиона 655 тысяч штук

— Ирина Коновалова, председатель Мособлизбиркокома.

Подмосковье стало лидером по количеству избирательных участков. Их было больше четырех тысяч. Самые активными в голосовании стали жители Котельников

Впервые так много людей голосовали по открепительным документам. Это дало большой приток избирателей, которые голосовали по месту нахождения. Таких было 240 тысяч избирателей

— Ирина Коновалова, председатель Мособлизбиркокома.

В день выборов от голосующих в центральную избирательную комиссию поступило 54 обращений, а на горячую линию — 215 звонков. В основном они касались правил голосования.

В сети интернет поступило 178 обращений. Большая часть не нашла подтверждения. По ряду вопросов идет проверка

— Ирина Коновалова, председатель Мособлизбиркокома.

За голосованием в Московской области следили 18 тысяч наблюдателей. Среди них были и международные делегации. Как отметила Ирина Коновалова, иностранцы даже

по-доброму

позавидовали техническому оснащению участков.

Нарушений с их стороны зафиксировано не было. Отзывались положительно. Позавидовали — КОИБам,

пресс-цетру

в Одинцове, системе видеонаблюдения

— Ирина Коновалова, председатель Мособлизбиркокома.

Также среди достижений — оперативная обработка данных. Подсчет голосов вели в режиме онлайн, через видеотрансляцию. Уже в четрые часа утра в центральную избирательную комиссию представили результаты голосования.

Это прорыв в нашей работе. Все благодаря цифровым каналам связи. КОИБы были установлены.

QR-коды. Они исключали человеческие ошибки, опечатки

— Ирина Коновалова, председатель Мособлизбиркокома.