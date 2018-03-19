Около 3 миллионов 700 тысяч подмосковных жителей проголосовали на выборах 

Жители Подмосковья 18 марта отдали почти 3 миллиона 700 тысяч голосов. По сравнению с 2012 годом, когда также выбирали президента РФ, явка в регионе увеличилась почти на 3%. Сегодня подвели предварительные итоги выборов на пресс‐конференции, сообщил корреспондент телеканала «360».
Жители Подмосковья стали более активными на выборах президента. По предварительным данным, которые озвучила председатель Мособлизбиркокома Ирина Коновалова, общая явка составила почти 64%.
Явка составила 63,6%. В 2012 году явка была 61%. Мы шагнули вперед. Число недействительных бюллетеней составило 48 тысяч, а действительных — 3 миллиона 655 тысяч штук
— Ирина Коновалова, председатель Мособлизбиркокома.
Подмосковье стало лидером по количеству избирательных участков. Их было больше четырех тысяч. Самые активными в голосовании стали жители Котельников,
Лосино-Петровского, Реутова и Электрогорска. На некоторых участках наблюдались очереди.
Впервые так много людей голосовали по открепительным документам. Это дало большой приток избирателей, которые голосовали по месту нахождения. Таких было 240 тысяч избирателей
— Ирина Коновалова, председатель Мособлизбиркокома.
В день выборов от голосующих в центральную избирательную комиссию поступило 54 обращений, а на горячую линию — 215 звонков. В основном они касались правил голосования.
В сети интернет поступило 178 обращений. Большая часть не нашла подтверждения. По ряду вопросов идет проверка
— Ирина Коновалова, председатель Мособлизбиркокома.
За голосованием в Московской области следили 18 тысяч наблюдателей. Среди них были и международные делегации. Как отметила Ирина Коновалова, иностранцы даже
по-доброму
позавидовали техническому оснащению участков.
Нарушений с их стороны зафиксировано не было. Отзывались положительно. Позавидовали — КОИБам,
пресс-цетру
в Одинцове, системе видеонаблюдения
— Ирина Коновалова, председатель Мособлизбиркокома.
Также среди достижений — оперативная обработка данных. Подсчет голосов вели в режиме онлайн, через видеотрансляцию. Уже в четрые часа утра в центральную избирательную комиссию представили результаты голосования.
Это прорыв в нашей работе. Все благодаря цифровым каналам связи. КОИБы были установлены.
QR-коды. Они исключали человеческие ошибки, опечатки
— Ирина Коновалова, председатель Мособлизбиркокома.
Больше всего голосов жители области отдали за Владимира Путина. На втором месте Павел Грудинин. На третьем — Владимир Жириновский и на четвертом Ксения Собчак. Окончательные результаты выборов будут известны 20 марта. Но уже известно, что они не будут сильно отличаться от предварительных.