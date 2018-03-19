Ждем обновления кадров: эксперты обсудили будущие перемены в правительстве 

В понедельник, 19 марта, Владимир Путин, одерживающий уверенную победу на выборах президента, пообещал подумать о кадровых перестановках в правительстве Российской Федерации. «ВМ» попросила политологов высказать свое мнение о том, что изменится в верховных органах власти.
Декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов считает, что серьезных кадровых изменений ожидать не стоит.
— Перестановки, которые обещал Путин, вряд ли будут иметь стратегическое значение, — сказал он. –Все федеральные министерства очень хорошо проявили себя в ходе прошлого президентского срока. Менять премьер-министра тоже нелогично— Дмитрий Медведев очень удобная фигура для Путина. На посту председателя правительства он служит своеобразным громоотводом, собирая на себя весь негатив, касающийся шероховатостей и недочетов в социально-экономической сфере.
По словам Шатилова, перестановки возможны в министерствах «второго плана», к которым он относит такие ведомства, как Министерство по делам Дальнего Востока и сельского хозяйства. В них возможна замена кадров более молодыми, что вписывается в курс на обновление кадров. Также можно ожидать перераспределения полномочий между заместителями премьер-министра.
Политолог Борис Межуев придерживается другой позиции. По его мнению, экономический курс сохранится, но некоторых глав министерств заменят.
-Заявления официальных идеологов говорят о том, что президент собирается дать разгон экономике, –сообщил он. –Поэтому можно ожидать усиления экономического блока. Также могут быть смещены с должностей те министры, с которыми ассоциировалось много негатива. Например, министр культуры или спорта.
Межуев считает, что на месте главы правительства может оказаться действующий председатель Центрального Банка. По словам политолога, это соответствовало бы идее сохранения умеренно-либерального экономического курса.
КАК ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ
ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»
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