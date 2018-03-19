Ждем обновления кадров: эксперты обсудили будущие перемены в правительстве

В понедельник, 19 марта, Владимир Путин , одерживающий уверенную победу на выборах президента, пообещал подумать о кадровых перестановках в правительстве Российской Федерации . «ВМ» попросила политологов высказать свое мнение о том, что изменится в верховных органах власти.

— Перестановки, которые обещал Путин, вряд ли будут иметь стратегическое значение, — сказал он. –Все федеральные министерства очень хорошо проявили себя в ходе прошлого президентского срока. Менять премьер-министра тоже нелогично— Дмитрий Медведев очень удобная фигура для Путина. На посту председателя правительства он служит своеобразным громоотводом, собирая на себя весь негатив, касающийся шероховатостей и недочетов в социально-экономической сфере.

По словам Шатилова, перестановки возможны в министерствах «второго плана», к которым он относит такие ведомства, как Министерство по делам Дальнего Востока и сельского хозяйства. В них возможна замена кадров более молодыми, что вписывается в курс на обновление кадров. Также можно ожидать перераспределения полномочий между заместителями премьер-министра.

Политолог Борис Межуев придерживается другой позиции. По его мнению, экономический курс сохранится, но некоторых глав министерств заменят.

-Заявления официальных идеологов говорят о том, что президент собирается дать разгон экономике, –сообщил он. –Поэтому можно ожидать усиления экономического блока. Также могут быть смещены с должностей те министры, с которыми ассоциировалось много негатива. Например, министр культуры или спорта.

Межуев считает, что на месте главы правительства может оказаться действующий председатель Центрального Банка . По словам политолога, это соответствовало бы идее сохранения умеренно-либерального экономического курса.

КАК ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ

ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»

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