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Сибирь и Арктика в 21 веке. В Тюмени ученые поделятся своим видением
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Сибирь и Арктика в 21 веке. В Тюмени ученые поделятся своим видением 

ИА Север-Пресс 8 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Тюменском индустриальном университете 23 марта состоится двадцатая Международная научно-практическая конференция «Северный морской путь, водные и сухопутные транспортные коридоры как основа развития Сибири и Арктики в 21 веке».
Мероприятие проводят совместно с Тюменской областной Думой, правительством региона, учреждениями среднего и высшего образования, научными организациями. Как сообщает пресс-служба университета, конференция — международный форум, где на регулярной основе обсуждают проблемы водных ресурсов, научное освоение Сибири и Арктики. Собравшиеся рассмотрят вопросы социально-экономического развития регионов, городов и сельских поселений России, а также повышения эффективности использования природного, ресурсного, трудового и научного потенциала территорий Тюменской области, Сибири и Арктики, продвижения на новые рынки продукции и услуг отечественного производителя.
На конференцию поступило 290 докладов. Международный статус мероприятие получило благодаря участию в нем ученых из России, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Италии и Германии. По итогам работы участники примут резолюцию. В рамках конференции состоится 14 секций и конкурс студенческих работ.
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