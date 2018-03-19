Сибирь и Арктика в 21 веке. В Тюмени ученые поделятся своим видением

В Тюменском индустриальном университете 23 марта состоится двадцатая Международная научно-практическая конференция «Северный морской путь, водные и сухопутные транспортные коридоры как основа развития Сибири и Арктики в 21 веке». Мероприятие проводят совместно с Тюменской областной Думой , правительством региона, учреждениями среднего и высшего образования, научными организациями. Как сообщает пресс-служба университета, конференция — международный форум, где на регулярной основе обсуждают проблемы водных ресурсов, научное освоение Сибири и Арктики. Собравшиеся рассмотрят вопросы социально-экономического развития регионов, городов и сельских поселений России , а также повышения эффективности использования природного, ресурсного, трудового и научного потенциала территорий Тюменской области , Сибири и Арктики, продвижения на новые рынки продукции и услуг отечественного производителя. Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Италии и На конференцию поступило 290 докладов. Международный статус мероприятие получило благодаря участию в нем ученых из России, Белоруссии Германии . По итогам работы участники примут резолюцию. В рамках конференции состоится 14 секций и конкурс студенческих работ.