Макрон поговорил с Россией через Путина 

Об этом сообщает РИА Новости.
«Президент Республики обратился к России и ее народу от имени Франции с пожеланиями модернизации политики, демократии, экономики и социальной сферы», — говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Президент Франции призвал к конструктивному сотрудничеству между его страной, Россией и ЕС.
Макрон позвонил Путину после того, как российский президент одержал убедительную победу на выборах, которые прошли 18 марта. Согласно предварительным результатам, Путин победил в них с результатом 76,69%, второе место занял Павел Грудинин с результатом 11,77%.