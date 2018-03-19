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Макрон поговорил с Россией через Путина
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Макрон поговорил с Россией через Путина 

Украина.ру 8 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает РИА Новости.
«Президент Республики обратился к России и ее народу от имени Франции с пожеланиями модернизации политики, демократии, экономики и социальной сферы», — говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Президент Франции призвал к конструктивному сотрудничеству между его страной, Россией и ЕС.
Макрон позвонил Путину после того, как российский президент одержал убедительную победу на выборах, которые прошли 18 марта. Согласно предварительным результатам, Путин победил в них с результатом 76,69%, второе место занял Павел Грудинин с результатом 11,77%.
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