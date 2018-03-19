Свердловские промышленники выберут и профинансируют лучший социальный проект региона

ЕКАТЕРИНБУРГ , 19 марта. / ТАСС /. Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) объявил о сборе проектов для участия в ежегодной благотворительной акции «Екатерининская Ассамблея». Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь объединения Дмитрий Духанов.

"Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей объявил о сборе проектов для участия в ежегодной благотворительной акции «Екатерининская Ассамблея». Принять участие в отборочном этапе может любая некоммерческая или общественная организация, государственное бюджетное учреждение, благотворительный фонд. Средства на реализацию выбранного проекта будут собраны в ходе благотворительного вечера, который пройдет в декабре 2018 года", — сказал он.

Он добавил, что выбирать финалиста будут члены совета СОСПП. К участию в конкурсе допускаю проекты, ориентированные на решение актуальных общественно значимых и социальных проблем в Свердловской области , поддержку незащищенных слоев общества. Для участия в отборочном этапе необходимо направить проект организаторам до 16 апреля 2018 года.

"В 2017 году благополучателем «Екатерининской ассамблеи» стал уникальный проект по сопровождаемому трудоустройству людей с инвалидностью «Мастерские безграничных возможностей», разработанный специалистами ассоциации «Особые люди». Его цель — социализация и профориентация людей с ограниченными возможностями здоровья через трудовую и творческую деятельность. 8 декабря 2017 года в ходе благотворительного вечера на реализацию проекта было собрано более 23 млн рублей", — уточнил представитель союза.

"Екатерининская ассамблея" — ежегодное мероприятие, объединяющее социально активных бизнесменов, промышленников, предпринимателей, чиновников. Средства, полученные в ходе мероприятия, перечисляют на реализацию проекта, отбор которого ежегодно проводит экспертная группа и члены Совета СОСПП.