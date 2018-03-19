Жителям Подмосковья напомнили о вакцинации против клещевого энцефалита

Жителям Подмосковья напомнили о важности вакцинации против клещевого энцефалита перед началом сезона активности клещей, который может начаться в регионе уже во второй декаде апреля, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Результаты наблюдений прошлых лет свидетельствуют, что сезон присасывания клещей в Подмосковье начинается во второй декаде апреля и заканчивается в конце октября — начале ноября. При этом первые активные взрослые клещи появляются в конце марта — начале апреля, когда в лесу образуются первые проталины», — говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что численность клещей быстро увеличивается, достигая максимума к началу второй декады мая, и остается высокой до середины или конца июня в зависимости от погоды. Затем она резко снижается вследствие вымирания клещей, у которых истощаются резервные питательные вещества. Однако единичные активные паразиты могут попадаться вплоть до ноября.

В 2017 году лечебно-профилактическими организациями зарегистрировано 17,28 тысячи случаев присасывания клещей, в том числе к детям — 4275, что в 1,15 раза меньше, чем в 2016 году.

Количество исследованных клещей составило 7043, из них 5958 — снятых с людей, 1085 — из объектов внешней среды. Результаты лабораторных исследований 5958 клещей, присосавшихся к людям на территории Подмосковья, свидетельствуют об отсутствии в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита. Выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза в 15% случаев, гранулоцитарного анаплазмоза человека в 3,47% и моноцитарного эрлихиоза в 0,3%. Из 1085 клещей, собранных в природе, в 2,4% случаев обнаружен возбудитель клещевого иксодового боррелиоза и в 0,6% анаплазмоза.

Однако в минувшем году выросло число случаев заболевания болезнью Лайма — 375 случаев против 314 в 2016 году. Самые высокие показатели заболеваемости были отмечены в Волоколамском районе, Наро-Фоминском округе, Ногинском районе, Клину, Коломне Красногорске , Ступине, Павловском Посаде, Раменском , Серпуховском, Щелковском районах и в Жуковском , Озерах, Ивантеевке Лобне , Фрязине.

«Подвергнуться нападению клещей можно при посещении эндемичных по КВЭ территорий в лесах, лесопарках, на индивидуальных садово-огородных участках, а также и в черте города, в парках, скверах, в том числе и непосредственно в квартире. Это может произойти при заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми — на одежде, с цветами, ветками и так далее», — подчеркивается в материале.

Второй путь заражения — употребление в пищу сырого молока коз и коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому в неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана.

В число мер специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита входят прививки против клещевого энцефалита. Непривитым лицам проводится серопрофилактика — введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита в течение 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские организации по показаниям.

«Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача. Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за две недели до выезда на неблагополучную территорию», — заключается в материале.