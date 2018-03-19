Эксперт: С нынешним правительством экономическое чудо Путину не светит

Четвертый президентский срок будет в большей степени посвящён решению внутренних проблем России , заявил Владимир Путин на встрече с участниками своего избирательного штаба, пишет «РИА Новости» . Основная цель — за шесть лет обеспечить рост российской экономики, подчеркнул глава государства.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН объяснил, от каких политических решений будет зависеть успех экономического развития России в ближайшие годы. У страны есть три сценария, и выбор одного из них определит шансы на прогресс в экономике, заметил экономист.

«Всё будет зависеть от того, какой кабинет министров сформируется. И, честно говоря, зная систему российской власти, трудно указать, каким путём она пойдёт. Первый вариант: нас устраивает текущее положение, и давайте оставим всё, как есть, может быть, только поменяем премьера. И такой кабинет, конечно, нам никакого экономического чуда не создаст. Другой вариант, негативный: например, Кудрин окажется во главе правительства. И либеральный, и жёсткий, и регулярные реформы, которые якобы должны привлечь к нам инвесторов, на самом деле добьют экономику. Этот расклад, конечно, очень маловероятен, но он исключает выполнение экономического проекта за шестилетний срок. И третий вариант, когда будет найдено решение интенсивного стимулирования производства для повышения реальных доходов населения», — рассказал Колташов.

Успех на этом поприще государства также будет зависеть от внешней стабильности мировой экономики, добавил эксперт. Не менее важным станет и общее развитие социальной сферы в России: науки, медицины, образования. В прошлый президентский срок Путина развитию экономики помешала вторая волна кризиса, сегодня же всё усложняется повышением конкуренции на мировом рынке, где каждый стал сам за себя.

«В 2012 году выполнение указов президента в значительной мере было перечёркнуто второй волной кризиса. Многое из того, что было Путиным обещано, действительно, сделали: например, МФЦ облегчили жизнь граждан. Однако экономического роста не получилось за этот период. 2012 год, как нам говорили министры, был инвестиционной паузой, потом был застой, обвал вплоть до начала 2016 года. Потом какие-то результаты в 2016 году, и некоторое оживление в 2017-м. Обстоятельства, война санкций и резкое изменение обстановки, всё это повлияло. Сейчас каждый сам за себя, и Россия, как страна, должна иметь эффективную стратегию. А у нас за это время бюрократизирована наука, хромает медицина, проблемы с образованием. И это всё мало подходит для того, чтобы совершать индустриальный рывок, а совершать его нужно», — заключил экономист.

Владимир Путин назвал внутреннюю повестку главной для России в ближайшие шесть лет. Однако, он обещал не оставить без внимания и вопросы безопасности и обороноспособности страны. Что касается вопроса формирования нового правительства, Путин отметил, что думает над этим уже сейчас, но вплотную займётся кадровыми перестановками после инаугурации.