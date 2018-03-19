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Чиновники незаконно оштрафовали жителя Уфы за свалку у дома
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Чиновники незаконно оштрафовали жителя Уфы за свалку у дома 

ufa1.ru 8 часов назад
Фото: ufa1.ru
В Кировском районе Уфы возмущенный горожанин отправился в районную прокуратуру после того, как обнаружил выписанный штраф за якобы захламление участка у частного дома.
Как выяснили прокуроры, чиновники выписали штраф за нарушение правил благоустройства. У дома уфимца обнаружили незаконное складирование бытового мусора, ущерб оценили в 10 тысяч рублей. При этом, когда составлялся протокол, никаких доказательств свалки не представили — ни фото-, ни видеосъемки с места не было, да и не было подтверждения, что свалку организовал именно этот человек.
— Кроме того, административное дело рассматривали без участия обвиняемого. А сумму штрафа суд назначил в пять раз превышающую максимальный размер по этой статье. Жителя Уфы могли оштрафовать разве что на 500 рублей, — сообщили в прокуратуре Кировского района Уфы.
Мужчина попросил у прокуроров помощи, поняв, что с него незаконно пытаются взыскать деньги. Ведомство опротестовало решение районной комиссии. Только после вмешательства прокурора, штраф был аннулирован.
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