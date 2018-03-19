Устраивала на работу мужа и забирала его зарплату: на Дону экс-директора детсада осудили за мошенничество

В Чертковском районном суде вынесли приговор бывшему директору Греково-Степановского детского сада Ольге Сытниковой. Ее признали виновной по статье «Мошенничество с использованием служебного положения».

В марте 2016 года женщина фиктивно трудоустроила своего мужа на должность оператора газовой котельной в дошкольное учреждение, в котором она сама работала. Заработную плату супруга она переводила на свою банковскую карту. А в ноябре этого года экс-руководительница детсада снова взяла своего мужа к себе на работу и устроила его помощником воспитателя, а деньги забрала по прежней схеме. Таким образом она перевела на свою банковскую карту более 25 тысяч рублей.

— Сытниковой назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, суд обязал ее вернуть деньги районному отделу образования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Ростовской области.

Экс-руководитель детсада частично признала свою вину. По ее словам, все похищенные деньги она не забирала, а тратила на нужды дошкольного учреждения, в котором работала.

В середине февраля на главного бухгалтера детсада в Ростове завели дело за хищение 1,2 миллиона рублей.