Американский производитель игрушек с 2019 года введет упаковку растительного происхождения

Крупнейший производитель игрушек в мире, американская компания Hasbro объявила о том, что с начала 2019 года для упаковки продукции будет применяться био-ПЭТ (термопластик полиэтилентерефталат растительного происхождения). Материал будет использоваться для блистерной упаковки и в упаковочных коробках с окошками. Об этом сообщает издание Environmental Leader.

Компания заявила, что био-ПЭТ будет на 30% состоять из материалов растительного происхождения, полученных из сельскохозяйственных побочных продуктов. Инициатива является частью перехода Hasbro на упаковочные материалы, менее зависимые от невозобновляемых ресурсов.

"В 2016 году команда инженеров Hasbro разработала ряд принципов по устойчивой упаковке продукции, которые определяют параметры дизайна и направляют наши маркетинг, дизайн и отдел развития на протяжении всего технологического цикла", — говорится в последнем отчете о корпоративной социальной ответственности (КСО) Hasbro за 2016 год.

С 2017 года американский производитель игрушек предпринял меры по устранению папиросной бумаги в транспортировочных коробках, стал использовать транспортировочные коробки с одинарной стенкой, упаковка из поливинилхлорида (ПВХ) была заменена на перерабатываемый полиэтилентерефталат (ПЭТ). Это позволило компании достичь использования до 75% перерабатываемой бумаги для упаковки и до 90% перерабатываемой бумаги для упаковки продукции внутри коробок.

Как говорится в отчете КСО производителя игрушек, при разработке упаковки Hasbro опирается на принципы циклической экономики и учитывает весь жизненный цикл упаковки. В 2016 году компания стала использовать ПЭТ-материал, который на 30% состоит из переработанных материалов.

Кроме того, Hasbro присоединилась к маркировочной программе How2Recycle, которая была запущена международным союзом The Sustainable Packaging Coalition — партнерство компаний, нацеленное на развитие рынка экологичной упаковки товаров. Маркировка How2Recycle подразумевает появление на упаковках понятных объяснений для потребителя о том, как правильно должен быть утилизирован материал.

Согласно подсчетам американской маркетинговой компании Zion Research, мировой спрос на пластиковую упаковку в 2014 году оценивался в $270 млрд К 2020 году он составит $375 млрд Долгосрочный среднегодовой темп роста рынка (CAGR) с 2015 по 2020 годы составляет 4,8%.

Один из продавцов продукции Hasbro в России Группа компаний «Детский мир» , считает, что от того, как люди относятся к природе сейчас, зависит то, в каких экологических условиях будут жить они сами и будущее поколение.

"Упаковка растительного происхождения — логичный шаг производителя для снижения вредного воздействия полиэтилена на окружающую среду в ходе его разложения. Все больше поставщиков переходят на безопасную для природы упаковку, в том числе, на картон", — объяснила Надежда Киселева , начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир».

В компании реализуют программу, в рамках которой в магазинах сети постепенно отказываются от полиэтиленовых пакетов, с декабря 2015 года начали продавать бумажные пакеты. По предположению ретейлера, с учетом масштабов сети (представлена в более 200 городах страны) данный проект будет способствовать значительному снижению вредного воздействия на окружающую среду и повышению экологической культуры россиян. Кроме того, с целью снизить собственное воздействие на окружающую среду ГК «Детский мир» внедрила проекты по утилизации картонной и полиэтиленовой упаковки в розничных магазинах и логистических центрах.

Материал предоставлен проектом "+1".