Академия Ирины Винер проводит набор слушателей на мастер-классы от Инны Гинкевич

С 13 по 15 апреля 2018 года Академия Ирины Винер организует курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Специфика использования „школы движений“ в процессе подготовки спортсменов в сложно-координационных видах спорта» (для использования на начальном (1-2 год обучения) и тренировочном (не более 2-х лет обучения) этапах спортивной подготовки).

На курсы приглашаются тренеры, педагоги дополнительного образования, хореографы, работающие в направлениях и областях художественной гимнастики, фигурном катании, синхронном плавании, рок-н-ролл и др., имеющие профильное образование (физическая культура, хореография) не ниже среднего специального.

Оплата за обучение производится после получения лицом, подавшим заявку, подтверждения о зачислении в группу.

Место проведения: г. Москва , метро Строгино, Строгинский бульвар д.14 к.5 (шаговая доступность от метро «Строгино»).

Стоимость обучения на 1 человека: 7 000р.

Онлайн запись: http://academyviner.com Срок подачи заявок — до 05 апреля 2018г

Время обучения с 10.00 до 16.00.

Группа — от 30 человек.

Познакомиться с программой можно здесь

Проезд, проживание и питание за счет командирующей стороны.

ВАЖНО!

По вопросам групповых заявок и организационным моментам обращаться к контактному лицу: руководитель Центра ДПО Дружинина Юлия Викторовна 8 (916) 981-95-56, Email: 26081975ulia@mail.ru Академия Ирины Винер зарегистрирована на портале поставщиков: www.zakupki.mos.ru Порядок реализации обучения

Обучение проводится на основе заключения договоров как с физическими, так и с юридическими лицами.