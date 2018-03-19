Ещё
Академия Ирины Винер проводит набор слушателей на мастер-классы от Инны Гинкевич
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Академия Ирины Винер проводит набор слушателей на мастер-классы от Инны Гинкевич 

Российский стадион 8 часов назад
Фото: Российский стадион
С 13 по 15 апреля 2018 года Академия Ирины Винер организует курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Специфика использования „школы движений“ в процессе подготовки спортсменов в сложно-координационных видах спорта» (для использования на начальном (1-2 год обучения) и тренировочном (не более 2-х лет обучения) этапах спортивной подготовки).
На курсы приглашаются тренеры, педагоги дополнительного образования, хореографы, работающие в направлениях и областях художественной гимнастики, фигурном катании, синхронном плавании, рок-н-ролл и др., имеющие профильное образование (физическая культура, хореография) не ниже среднего специального.
Лектор: Гинкевич Инна Владимировна — главный хореограф Москомспорта, заслуженная артистка России, имеет награду Правительства Москвы.
Оплата за обучение производится после получения лицом, подавшим заявку, подтверждения о зачислении в группу.
Место проведения: г. Москва, метро Строгино, Строгинский бульвар д.14 к.5 (шаговая доступность от метро «Строгино»).
Стоимость обучения на 1 человека: 7 000р.
Онлайн запись: http://academyviner.com  Срок подачи заявок — до 05 апреля 2018г
Время обучения с 10.00 до 16.00.
Группа — от 30 человек.
Познакомиться с программой можно здесь
Проезд, проживание и питание за счет командирующей стороны.
ВАЖНО!
По вопросам групповых заявок и организационным моментам обращаться к контактному лицу: руководитель Центра ДПО Дружинина Юлия Викторовна 8 (916) 981-95-56, Email: 26081975ulia@mail.ru  Академия Ирины Винер зарегистрирована на портале поставщиков: www.zakupki.mos.ru  Порядок реализации обучения
Обучение проводится на основе заключения договоров как с физическими, так и с юридическими лицами.
Российский стадион: последние новости
Правительство Канады обещало финансово поддержать заявку от Северной Америки на проведение ЧМ по футболу - 2026 Александр Овечкин и Дмитрий Орлов проголосовали на выборах президента РФ в США Российские конькобежцы завоевали три Кубка мира на отдельных дистанциях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко37
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
Что ждет уклонистов от военных сборов в РФ35
В США отреагировали на победу Путина503
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение