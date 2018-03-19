Альма-матер российского авиастроения празднует 88 лет со дня основания

Должен признаться, в Московский авиационный институт (МАИ) я попал случайно, несмотря на то, что мой отец был выпускником этого учебного заведения, и было бы логичным, если бы я пошёл по его стопам. На самом деле, я хотел поступать на журналистику в МГУ им. Ломоносова. Но одна история всё изменила.

Школьный приятель хотел поступать в МАИ и попросил меня сдать вступительные экзамены вместе с ним за компанию. Приятель этот провалился уже на втором экзамене, а я продолжил, и в результате, поступил на факультет «Радиоэлектроника летательных аппаратов». К тому времени, впрочем, основное место в моей голове занимала музыка. А учитывая, что на нашем потоке училось почти полторы тысячи человек, прогуливать лекции можно было без особых проблем.

И хотя учился я, в целом, хорошо, позднее я пожалел о том, что пропускал некоторые занятия. В то время в МАИ был чрезвычайно сильный профессорский преподавательский состав с серьёзными историческими традициями, заложенными мастодонтами авиации. К примеру, у моего отца принимала экзамен государственная комиссия во главе с самим Андреем Туполевым . Тогда оценку «отлично» получил только папа и один из его сокурсников. Уровень был высочайший, и мне посчастливилось застать то время.

На мой взгляд, МАИ остаётся одним из важнейших образовательных заведений в стране. В этом институте буквально от «А» до «Я» изучался и продолжает изучаться весь процесс самолётостроения. Здесь представлены абсолютно все стадии производства летательного аппарата — от разработки сплавов, из которых будет сделан агрегат, до сложной электроники, наполняющей самолёт.