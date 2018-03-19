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Ферма в конце дороги с коровами: почтальон нашел получателя посылки по нелепому описанию адреса
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Ферма в конце дороги с коровами: почтальон нашел получателя посылки по нелепому описанию адреса 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Отправительницей посылки оказалась женщина, которая гостила несколько раз на ферме, она прислала Кей и Филлипу полотенце и фартук.
Почта Новой Зеландии доставила посылку, на которой вместо адреса было указано описание улицы и дома получателя. Отмечается, что получателя удалось найти с помощью «силы Facebook».
Почтовая служба города Каст спросила пользователей социальной сети Facebook, знают ли они Кей и Филиппа, которые живут на ферме, расположенной «напротив паба на длинной дороге с коровами». Именно так было указано в строке «получатель».
Администратор почтового отделения Тэмми МакГрат рассказала изданию The Guardian, что обычно такие посылки возвращают отправителю, но в этот раз было сделано исключение и она попросила помощи в Интернете.
Буквально через несколько часов в почтовое отделение обратился Филипп Форрестер, хозяин той самой фермы. Он заявил, что друзья показали ему пост от почты в Facebook.
Отправительницей посылки оказалась женщина, которая гостила несколько раз на ферме, она прислала Кей и Филлипу полотенце и фартук.
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