За территории для благоустройства проголосовали 998 тысяч жителей Башкирии

Речь идет о дальнейшей реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018–2019 годах. Жители 24 населенных пунктов выбрали из наиболее значимых общественных территорий те, которые нужно реконструировать в первую очередь.

В текущем году на благоустройство в регионе направят более миллиарда рублей, из которых 891 миллион — федеральный транш.