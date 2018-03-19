За территории для благоустройства проголосовали 998 тысяч жителей Башкирии 

Речь идет о дальнейшей реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018–2019 годах. Жители 24 населенных пунктов выбрали из наиболее значимых общественных территорий те, которые нужно реконструировать в первую очередь.
В текущем году на благоустройство в регионе направят более миллиарда рублей, из которых 891 миллион — федеральный транш.
Справка «ФедералПресс»
В 2017 году в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в Республике Башкортостан приняли участие 23 муниципальных образования, было благоустроено 416 дворовых и 37 общественных территорий.