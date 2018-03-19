Движение на участке Проектируемого проезда №2282 ограничено до 30 апреля из-за работ на инженерных сетях

Движение транспорта на участке Проектируемого проезда №2282 ограничено до 30 апреля 2018 г. в связи с работами на инженерных сетях, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

«Ограничение движения в связи с продлением сроков проведения работ на инженерных сетях во 2-м Грайвороновском проезде ввели до 30 апреля на участке Проектируемого проезда №2282 от д. 38, стр. 1 до д. 34А, стр. 4 по 2-му Грайвороновскому проезду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта ограничено на одной полосе с организацией приоритетного права проезда.