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Движение на участке Проектируемого проезда №2282 ограничено до 30 апреля из-за работ на инженерных сетях
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Движение на участке Проектируемого проезда №2282 ограничено до 30 апреля из-за работ на инженерных сетях 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Движение транспорта на участке Проектируемого проезда №2282 ограничено до 30 апреля 2018 г. в связи с работами на инженерных сетях, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Ограничение движения в связи с продлением сроков проведения работ на инженерных сетях во 2-м Грайвороновском проезде ввели до 30 апреля на участке Проектируемого проезда №2282 от д. 38, стр. 1 до д. 34А, стр. 4 по 2-му Грайвороновскому проезду», — говорится в сообщении.
Отмечается, что движение транспорта ограничено на одной полосе с организацией приоритетного права проезда.
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