Библиотека района Братеево примет участие в масштабном городском форуме в Москве в воскресенье, 25 марта.
Круглые столы, панельные экскурсии, лекции и мероприятия развлекательной программы станут частью «Московского культурного форума — 2018». Традиционными участниками культурного фестиваля в Москве станут творческие коллективы, городские театры и библиотеки, среди которых и местная читальня. Так, в воскресенье, 25 марта, в Центральном выставочном зале «Манеж» на площадке, относящейся к районной библиотеке, проведут творческий мастер-класс по картмейкингу.
— Культурный форум в Москве проводится ежегодно, а в этом году среди тридцати библиотек Южного округа выбрали десять, в том числе и нашу, чтобы представить честь района. Отмечу также, что в этот раз нам выдали творческую площадку, поэтому мы будем проводить мастер-класс по созданию хэндмейд открытки, украшенной с помощью специальной техники вручную, — рассказала нашей редакции заведующая библиотекой №150 Светлана Бурмистрова.