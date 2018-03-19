Библиотека района примет участие в городском фестивале «Московский культурный форум — 2018»

Библиотека района Братеево примет участие в масштабном городском форуме в Москве в воскресенье, 25 марта.

Круглые столы, панельные экскурсии, лекции и мероприятия развлекательной программы станут частью «Московского культурного форума — 2018». Традиционными участниками культурного фестиваля в Москве станут творческие коллективы, городские театры и библиотеки, среди которых и местная читальня. Так, в воскресенье, 25 марта, в Центральном выставочном зале «Манеж» на площадке, относящейся к районной библиотеке, проведут творческий мастер-класс по картмейкингу.