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Библиотека района примет участие в городском фестивале «Московский культурный форум — 2018»
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Библиотека района примет участие в городском фестивале «Московский культурный форум — 2018» 

Управа района Братеево города Москвы 8 часов назад
Фото: Братеево
Библиотека района Братеево примет участие в масштабном городском форуме в Москве в воскресенье, 25 марта.
Круглые столы, панельные экскурсии, лекции и мероприятия развлекательной программы станут частью «Московского культурного форума — 2018». Традиционными участниками культурного фестиваля в Москве станут творческие коллективы, городские театры и библиотеки, среди которых и местная читальня. Так, в воскресенье, 25 марта, в Центральном выставочном зале «Манеж» на площадке, относящейся к районной библиотеке, проведут творческий мастер-класс по картмейкингу.
— Культурный форум в Москве проводится ежегодно, а в этом году среди тридцати библиотек Южного округа выбрали десять, в том числе и нашу, чтобы представить честь района. Отмечу также, что в этот раз нам выдали творческую площадку, поэтому мы будем проводить мастер-класс по созданию хэндмейд открытки, украшенной с помощью специальной техники вручную, — рассказала нашей редакции заведующая библиотекой №150 Светлана Бурмистрова.
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