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Глава МИД Финляндии надеется на улучшение отношений России и ЕС
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Глава МИД Финляндии надеется на улучшение отношений России и ЕС 

ТАСС 8 часов назад
ХЕЛЬСИНКИ, 19 марта. /ТАСС/. Глава МИД Финляндии Тимо Сойни надеется, что России и ЕС удастся улучшить отношения, а также ждет от РФ действий по достижению мира в Сирии и на Украине после переизбрания президента РФ Владимира Путина. Об этом Сойни, который находится в понедельник в Брюсселе, сообщил шведской редакции телекомпании Yle.
"Россия несет большую ответственность в Сирии и также в особенности на Украине. Надеюсь, что впереди мы увидим лучшие времена", — сказал он. По мнению Сойни, для улучшения отношений с ЕС «нужно, чтобы РФ изменила свое поведение во многих разных вопросах».
Комментируя результаты выборов президента РФ, глава финского МИД указал, что Путин «получил большую поддержку российских избирателей, это видно и по числу голосов, и по явке». По его словам, «более 70% голосов вместе со стабильной явкой говорят также об определенной стабильности в РФ».
На пост главы российского государства претендовали восемь кандидатов. По данным после обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий, лидирует действующий президент Владимир Путин, набирающий 76,66% голосов.
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