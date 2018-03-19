Глава МИД Финляндии надеется на улучшение отношений России и ЕС

"Россия несет большую ответственность в Сирии и также в особенности на Украине. Надеюсь, что впереди мы увидим лучшие времена", — сказал он. По мнению Сойни, для улучшения отношений с ЕС «нужно, чтобы РФ изменила свое поведение во многих разных вопросах».

Комментируя результаты выборов президента РФ, глава финского МИД указал, что Путин «получил большую поддержку российских избирателей, это видно и по числу голосов, и по явке». По его словам, «более 70% голосов вместе со стабильной явкой говорят также об определенной стабильности в РФ».

На пост главы российского государства претендовали восемь кандидатов. По данным после обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий, лидирует действующий президент Владимир Путин, набирающий 76,66% голосов.