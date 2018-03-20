Станцию «Стрелка» взяли под неусыпный контроль. Вспоминаем этапы строительства

19 марта глава Нижегородской области Глеб Никитин выехал с подчиненными на стройплощадку станции метро «Стрелка». Ее осматривали также представители подрядчика (ООО «СК „УС-620“) и МКУ „ГУММиД“. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас на стройплощадке проводятся работы по устройству монолитных железобетонных конструкций, ведется кладка кирпичных стен и перегородок, заливка полов в помещениях вестибюля № 1, вестибюля № 2.

Рабочие монтируют металлические конструкции подвесных потолков над платформой станции и укладывают на нее гранитное покрытие.

Строители уже завершили черновую отделку стен и потолков вестибюлей № 1 и № 2 и чистовую отделку стен и потолков в помещениях вестибюля № 1 и технических помещений.

Ранее мы рассказывали, что станцию намечено открыть для пассажиров уже 30 апреля. Тогда сообщалось, что станция готова на 94%. Сейчас губернатор говорит, что дел на станции еще очень много.

— Предстоит выполнить еще немало работ, прежде всего, отделочных, — отметил глава региона. — Необходимо завершить работы в установленный срок — к 30 апреля. При этом сделать все качественно, оценивать результат будут жители и гости города.

А вот прилегающую к станции территорию поручено благоустроить к 15 апреля — в этот день на новом стадионе состоится тестовый матч.

Ранее мы сообщали, что первый матч на стадионе „Нижний Новгород“ сыграют команды ФК „Олимпиец“ и „Зенит-2“ ( Санкт-Петербург ) и рассказали о других тестовых матчах.

Следить за работами в ежедневном режиме будет исполняющий обязанности замгубернатора Антон Аверин

»Стрелка»: этапы строительства

11.04.2016 Проходческий щит «Татьяна» начал прокладку тоннеля к станции. Длина первого тоннеля, который должен был прорыть проходческий щит, составляет 2074 метров.

19.08.2016 Проходческий щит «Татьяна» вырыл первый тоннель от станции метро «Стрелка». «Татьяну» торжественно встретили на площади Ленина метростроители, жители соседних улиц, а также губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и другие высокопоставленные гости.

05.10.2016 Щит «Татьяна» начал прокладывать второй, левый перегонный тоннель к станции. Стартовую кнопку пришлось нажимать два раза.

28.08.2017 Метростроевцы объявили забастовку из-за трехмесячной задержки зарплаты работодателем — ООО «Нижегородское „Строительное управление — 620“.

20.10.2017 Московские следователи и сотрудники главного управления по экономической безопасности главка выявили схему хищения средств, выделенных на продление линии метрополитена в Нижнем Новгороде до станции „Стрелка“.

07.11.2017 Строители станции „Стрелка“ снова объявили забастовку. Один из рабочих тогда рассказал корреспонденту NN.RU что все другие ресурсы исчерпаны: „написаны обращения в Гострудинспекцию, прокуратуру и на сайт президента. Руководство компании „кормит завтраками“ и угрожает увольнением“.

22.11.2017 Опубликованы окончательные эскизы интерьеров станции. Она будет состоять из одного платформенного участка (длиной 104 м) и двух вестибюлей. От вестибюля №2 будет начинаться 150-метровый пешеходный тоннель к Мещерскому бульвару. Для удобства пассажиров в нем будут установлены две ленты „движущихся тротуаров“ (травалаторов) — в половину ширины тоннеля.

19.12.2017 Нижегородским метростроевцам вернули долг по зарплате — 50 млн рублей. Строителям станции „Стрелка“ выплатили задержанную зарплату только после вмешательства следственных органов. Дело руководителя подрядной организации направлено в суд.

15.03.2018 Исполняющий обязанности замгубернатора Антон Аверин объявил, что готовность станции — 94%. Работы ведутся круглосуточно.