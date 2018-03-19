Глеб Никитин провел выездное совещание на станции метро «Стрелка» 

Нижегородская правда: последние новости

Это просто космос! Стадионы ЧМ-2018 снял спутник

Анастасия Смирнова поругалась с сотрудником ГИБДД, чтобы попасть на шоу «Холостяк»

Обновлено. Более 350 тысяч жителей региона уже проголосовали за территории для благоустройства