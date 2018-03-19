Глеб Никитин провел выездное совещание на станции метро «Стрелка» 

На нем присутствовали представители правительства региона, подрядной организации (ООО «СК „УС-620“), МКУ „ГУММиД“.
Глава региона отметил, что на объекте предстоит выполнить еще немало работ и напомнил о необходимости завершить все работы в срок до 30 апреля. Глеб Никитин поручил исполняющему обязанности заместителя губернатора Антону Аверину осуществлять непрерывный контроль за ходом работ. „Необходима слаженная работа с подрядчиком, заказчиком, ГУММиД. Ежедневный контроль необходим, в частности, по вопросу благоустройства территории, примыкающей к стадиону „Нижний Новгород“, где 15 апреля стартуют тестовые мероприятия“.