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ФАС обнаружила незаконное использование товарного знака Zara в РФ
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ФАС обнаружила незаконное использование товарного знака Zara в РФ 

Прайм 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила «Первую Управляющую Франчайзинговую компанию», а также еще двух российских индивидуальных предпринимателей в незаконном использовании товарного знака Zara (принадлежит корпорации Inditex), сообщает ведомство.
"Индивидуальные предприниматели использовали на вывесках магазинов одежды словесное обозначение ZARA CITY, сходное до степени смешения с вывесками магазинов ZARA", — говорится в сообщении.
Кроме того, ООО «Первая Управляющая Франчайзинговая компания» приобрело и использовало исключительные права на словесное обозначение ZARACITY, похожее на товарный знак Zara, правообладателем которого является испанская корпорация Inditex.
Нарушителям грозит штраф более 300 тысяч рублей, добавляется в сообщении.
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