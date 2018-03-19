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«Лукойл» намерен привлечь кредитную линию от Citibank для иракской «дочки» на $500 млн
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«Лукойл» намерен привлечь кредитную линию от Citibank для иракской «дочки» на $500 млн 

Rambler News Service 8 часов назад
«Лукойл» ожидает в марте 2018 года открытия кредитной линии от филиала Citibank в Великобритании для своей иракской «дочки» Lukoil Mid-East на сумму $500 млн, говорится в бухгалтерском отчете компании по РСБУ.
Кредитная линия будет открыта на три года, уточняется в отчете.
«В марте 2018 года ожидается подписание договора гарантии, по которому ПАО «Лукойл» выступит гарантом перед Citibank Europe PLC, филиал в Великобритании, за Lukoil Mid-East Limited по кредитному договору о возобновляемой кредитной линии сроком на 3 года на сумму $500 млн плюс все начисленные проценты, штрафы, вознаграждения и документально подтвержденные расходы, издержки и другие суммы, подлежащие уплате», — говорится в отчете.
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