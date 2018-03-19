Около двух миллионов человек за сутки посмотрели видеотрансляцию выборов

МОСКВА , 19 мар — РИА Новости . Около 2 миллионов уникальных пользователей за сутки посмотрели видеотрансляцию выборов президента РФ, которая велась на портале Нашвыбор2018.рф, говорится в сообщении Минкомсвязи

"Ростелеком", назначенный правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах президента РФ, 15 марта запустил портал нашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России могли наблюдать за ходом выборов, начиная с 23.00 17 марта по московскому времени. В отличие от выборов 2012 года, в этом году все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, транслировали видео в режиме онлайн.

Как отмечается в сообщении Минкомсвязи, видеонаблюдение и видеотрансляция были организованы в 85 субъектах РФ на более чем 43 тысячах избирательных участков. Впервые на федеральных выборах видеонаблюдение велось в помещениях 2,775 тысячи территориальных избирательных комиссий.

"Видеонаблюдение и видеотрансляция с участков для голосования обеспечили беспрецедентный уровень открытости выборного процесса. Применение информационных технологий для организации выборов в нашей стране уже стало нормой", — приводятся в сообщении слова главы Минкомсвязи Николая Никифорова

Как отмечает Минкомсвязь, государственная автоматизированная система РФ «Выборы» (ГАС «Выборы») в день выборов президента РФ 18 марта отработала стабильно, видеотрансляция с избирательных участков прошла в штатном режиме.

Министерство также напоминает, что сервис по выбору удобного избирательного участка для голосования на выборах президента РФ действовал с 31 января по 12 марта 2018 года. Услугой воспользовались 1,64 миллиона зарегистрированных на портале граждан.