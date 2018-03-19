Совет депутатов обсудит вопросы по изменению устава поселения

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Очередная встреча Совета депутатов состоится 28 марта на территории поселения. Информацию об этом сообщили в администрации Вороновского.

— На данный момент известно, что представители совета депутатов обсудят сразу несколько вопросов. Среди них — изменения в уставе поселения и мероприятия по принятию объектов дорожного хозяйства, на которых были проведены ремонтные работы. Более точная повестка дня будет утверждена до конца текущей недели, — сообщили представители администрации поселения.

Отметим, что подобные встречи проходят раз в месяц. В этот раз они состоятся в здании администрации поселения. Время уточняется.