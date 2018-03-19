Ещё
Совет депутатов обсудит вопросы по изменению устава поселения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совет депутатов обсудит вопросы по изменению устава поселения 

Администрация поселения Вороновское 9 часов назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Очередная встреча Совета депутатов состоится 28 марта на территории поселения. Информацию об этом сообщили в администрации Вороновского.
— На данный момент известно, что представители совета депутатов обсудят сразу несколько вопросов. Среди них — изменения в уставе поселения и мероприятия по принятию объектов дорожного хозяйства, на которых были проведены ремонтные работы. Более точная повестка дня будет утверждена до конца текущей недели, — сообщили представители администрации поселения.
Отметим, что подобные встречи проходят раз в месяц. В этот раз они состоятся в здании администрации поселения. Время уточняется.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Обучающийся Школы №2073 принимает участие в проекте Большая арктическая экспедиция Жители поселения смогут посетить божественные литургии Еженедельный профилактический рейд организуют на территории Вороновского
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко38
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
Что ждет уклонистов от военных сборов в РФ36
В США отреагировали на победу Путина503
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение