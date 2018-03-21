Совфед взял под контроль строительство рудника в Забайкалье

Амбициозные планы Забайкалья, в том числе в добывающей отрасли, дают надежду на процветание региона. Но прежде краю предстоит решить ряд серьёзных проблем. В ходе Дней субъекта в Совете Федерации сенаторы пообещали оказать ему деятельную помощь в этом процессе.

Минфину придётся выделить деньги на проект в Краснокаменске

Выступая на пленарном заседании Совета Федерации, губернатор региона Наталья Жданова рассказала, что буквально на днях — 13 марта — в крае началось строительство объектов уранового рудника в Краснокаменске. «Строительство „Шестого рудника“ позволит стабильно обеспечивать стратегическим сырьём атомную отрасль и послужит укреплению обороноспособности России », — пояснила она.

В регионе до последнего надеялись на финансовую поддержку работ из федерального бюджета. Однако Минфин денег так и не дал. «Это уже наша сфера ответственности, чтобы федеральный бюджет выделил необходимые объёмы средств для того, чтобы этот проект состоялся», — подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко . Спикер уверена: в будущем эти инвестиции окупятся «сторицей» — в виде налогов и рабочих мест для моногорода. «Эти деньги не на проедание, а на развитие», — подчеркнула она.

Сенаторы подготовят поправку в закон о бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов о выделении Забайкальскому краю 2,5 миллиарда рублей на строительство «Рудника №6» в Краснокаменске, пообещал заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин . «Мы будем вместе с регионом добиваться того, чтобы эта поправка в майских изменениях бюджета была учтена», — подчеркнул он.

По мнению вице-спикера, отказ Минфина выделить средства на указанные работы — прямое неисполнение поручения Президента России.

«Нам казалось, что, обратив внимание Минфина на то, что по этому вопросу есть решение президента, поручение председателя Совета Федерации, нам осталось только технически оформить документы, — сказал он. — В итоге Минфин ответил, что эти средства должны выделять Росатом , регион, инвесторы из Китая , но не федеральный бюджет. То есть теперь нам говорят совершенно противоположное, в частности, тому документу, на котором президент поставил своё согласие».

Валентина Матвиенко призвала коллег активнее добиваться и того, чтобы полномочия Министерства по развитию Дальнего Востока наконец были распространены и на Забайкальский край. «Это очень важно, потому что в программу развития Дальнего Востока и Байкальского региона край включён, но не входит в ведение Министерства по развитию Дальнего Востока. В результате край оказался „обиженным“ с точки зрения выделения ресурсов», — пояснила она.

Как отучить граждан пользоваться китайской сотовой связью

Проблемы, которые краю необходимо решить в ближайшем будущем, детально обсудили на заседаниях комитетов Совета Федерации. В ходе встречи с членами Комитета палаты регионов по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера сенатор от Забайкалья Баир Жамсуев признал: жители края массово переезжают в другие регионы страны. «Забайкалье находится на первом месте по миграции в России и Сибирском федеральном округе. Причём забайкальцы уезжают преимущественно в Республику Бурятию , Красноярский и Краснодарский края. В последнее время наметилась тенденция к переезду в регионы Дальнего Востока», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, жители Забайкалья ощущают, что финансирование из бюджета других регионов Дальнего Востока ведётся на более высоком уровне. И федеральные власти должны не допускать такой диспропорции, уверен он.

Забайкальский край входит в число 24 регионов с наиболее сложной ситуацией с бюджетом. На заседании Комитета по бюджету и финансовым рынкам министр финансов Забайкальского края Марина Кириллова сообщила, что дефицит консолидированного бюджета субъекта на 2018 год запланирован в сумме 947,4 миллиона рублей. Госдолг региона на 1 января 2018 года составил 91 процентов от собственных доходов.

По словам Марины Кирилловой, в Забайкалье уже максимально оптимизированы меры социальной поддержки, в том числе с учётом установления критериев нуждаемости. Реорганизованы и укрупнены органы власти, проведено сокращение численности работников аппаратов, централизованы функции бухгалтерского учёта и материально-технического обеспечения. Тем не менее бюджет края до сих пор испытывает дефицит средств на реализацию ряда социальных обязательств, в том числе программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению.

Как сообщил первый замглавы правительства региона Александр Кулаков на заседании Комитета по экономической политике, жители приграничных с Китаем территорий используют не российскую, а китайскую сотовую связь. «Это недопустимо с точки зрения национальной безопасности. Российские операторы согласны решить проблему, но от федеральных властей требуется сумма в 600 миллионов рублей», — подчеркнул он.

По расчётам министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова , если эта проблема будет рассматриваться правительством как приоритет регионального развития, то завершить необходимые для перехода процессы можно за полтора года. «Если к нам поступят необходимые субсидии из бюджета и мы быстро добьёмся результата, потребуется примерно 1,5 года, чтобы в Забайкалье жители пользовались только российской сотовой связью», — сказал он.

Зачем на границе «профилактическая полоса»

На территории Забайкалья находится девять пунктов пропуска через государственную границу России, из них пять — на границе с Китаем, три — на границе с Монголией . И далеко не все они справляются с наплывом тех, кто хочет попасть в соседнее государство.

Как сообщил на заседании комитета по международным делам глава Заксобрания Забайкалья Игорь Лиханов, в 2017 году поток туристов из Китая, посетивших Забайкальский край без получения визы, превысил 36 тысяч человек. «Но в связи с тем, что основной поток туризма следует через пункт пропуска „Забайкальск“, в высокий туристический сезон там создаётся напряжённость: указанный пункт пропуска не позволяет оперативно обслуживать весь туристический поток», — отметил законодатель.

По словам Игоря Лиханова, из-за необходимости простаивать многочасовые очереди на границе китайские граждане массово отказываются от поездок в Россию. Так, по оценкам китайских турпоператов, за туристический сезон 2017 года с мая по сентябрь от поездок в нашу страну отказались десять тысяч китайских туристов.

«Решить вопрос помогла бы реконструкция пассажирского автомобильного пункта пропуска «Забайкальск» за счёт средств федерального бюджета», — считает Игорь Лиханов.

Кроме того, делегация Забайкальского края обратилась к сенаторам с просьбой поспособствовать закреплению в законодательстве возможности использовать средства из иностранных источников на реконструкцию пунктов пропуска через государственную границу России.

На заседании Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию власти Забайкальского края попросили выделить им 300 миллионов рублей на создание профилактической полосы вдоль границы и определить современные правила эксплуатации. Это необходимо для стабилизации эпидемиологической обстановки и предотвращения заноса инфекционных болезней животных. Как пояснил первый зампред Законодательного собрания Забайкальского края Сергей Михайлов , сегодня выпас животных вблизи госграницы ведётся владельцами личных подсобных хозяйств и организациями с частной собственностью, у которых нет средств на эти нужды. «Приграничным муниципальным образованиям в условиях сложности проблем с муниципальными бюджетами также это не под силу», — признал он.

Не менее наболевшая проблема края — незаконная добыча золота. Представители региона предложили сделать Забайкалье пилотной площадкой для патентной системы добычи драгоценного металла.

Глава региональной службы по охране объектов культурного наследия Родион Буянов обратился к сенаторам с просьбой остановить снос жилых домов — памятников культуры. Речь об этом зашла за заседании Комитета по науке, образованию и культуре. По данным представителя региона, в Забайкалье насчитывается 230 объектов культурного наследия (ОКН) федерального значения, 681 — регионального и 4899 — вновь выявленных, которые ещё не занесены в реестры. «При этом многоквартирных домов у нас, которые являются объектами культурного наследия, 694,3 из них обладают статусом федеральным. Но мы не можем ничего сделать с противоречием законодательства, по которому, с одной стороны, такие дома, если они в аварийном состоянии, надо ремонтировать, а с другой — согласно Жилищному кодексу, сносить. Помогите нам решить эту проблему», — обратился к членам комитета Буянов.

По словам чиновника, 125 таких жилых домов в регионе сейчас находятся в плачевном состоянии, из них 32 являются памятниками деревянного зодчества. Он предложил сенаторам разработать на федеральном уровне методику сохранения домов-объектов культурного наследия после того, как из них будут расселены жильцы.

На заседании Комитета по социальной политике представители делегации региона попросили установить дополнительные законодательные препятствия для несанкционированной трудовой миграции в край из Китая. Чтобы обеспечить россиянам приоритет при трудоустройстве, правительство края в три раза по сравнению с 2014 годом снизило квоты на привлечение иностранцев. Однако работодатели, стремящиеся найти как можно более дешёвую рабочую силу, уже разобрались, как этой политике противодействовать. «В 2017 году в крае зафиксировано значительное увеличение числа иностранцев, привлечённых на работу не по квоте, а в качестве „высококвалифицированных специалистов“, — рассказала заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Аягма Ванчикова . Так, в прошлом году в управление МВД по Забайкальскому краю поступило 1039 соответствующих ходатайств от работодателей. „Это на 70 процентов больше аналогичного периода прошлого года“, — сообщила она.

Как пояснила запредседателя правительства края, действующее законодательство предъявляет минимум требований к высококвалифицированным специалистам: таковым признаётся сотрудник, которому приглашающая компания согласна выплачивать не меньше 167 тысяч рублей в месяц. При этом проконтролировать, а платят ли ему эти деньги в действительности и кем он по факту работает — топ-менеджером или арматурщиком, не так просто. По мнению председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, в законодательство стоит внести поправки, ужесточающие требования к подобным работникам. Кроме того, сенатор предложил подумать над введением более жёсткой ответственности для работодателей, совершающих подобные махинации.

»Очень важно, что в ходе Дней Забайкальского края в Совете Федерации был затронут весь комплекс вопросов, которые для нас очень важны. И мы получили от сенаторов полное понимание наших проблем и поддержку большинства предложений, которые мы обозначили», — сказала журналистам по итогам пленарного заседания Наталья Жданова.