Сенаторы подготовят поправку в бюджет о выделении средств на строительство рудника в Забайкалье

Евгений Бушмин. Сенаторы подготовят поправку в закон о бюджете 2018 года и плановый период 2019-2020 годов о выделении Забайкальскому краю 2,5 миллиарда рублей на строительство рудника №6 в Краснокаменске, сообщил заместитель председателя Совета Федерации

«Мы будем вместе с регионом добиваться того, чтобы эта поправка в майских изменениях бюджета была учтена», — подчеркнул он.

По мнению Евгения Бушмина, отказ Минфина выделить средства на указанные работы — прямое неисполнение поручения Президента РФ.

«Нам казалось, что, обратив внимание Минфина на то, что по этому вопросу есть решение Президента РФ, поручение председателя Совета Федерации, нам осталось только технически оформить эти документы, — сказал он. — В итоге Минфин ответил, что эти средства должны выделять Росатом , регион, инвесторы из Китая , но не федеральный бюджет. То есть теперь нам говорят совершенно противоположное, в частности, тому документу, на котором президент написал своё согласие».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что впоследствии эти инвестиции из федерального бюджета окупятся сторицей — в виде налогов и рабочих мест для моногорода.

«Эти деньги — не на проедание, а на развитие, — подчеркнула она. — Этот вопрос необходимо решить".