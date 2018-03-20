Россия прорубила окно в Азию через Ямал

— Дмитрий Николаевич, Ямал фактически становится столицей российской Арктики. Что от этого выигрывает местное население и почему северные регионы не могут развиваться одинаково успешно? — Мы постоянно слышим, что в ЯНАО очень высокая бюджетная обеспеченность в расчете на душу населения — в прошлом году показатель составил около 272 тысяч рублей. Другие субъекты предлагают сравнять затраты, сформировать модельный бюджет — словом, жить в одинаковых условиях, как это уже бывало в нашей истории. Но в таком случае мы никогда не увидим развития нашей страны.

Да, кому-то больше повезло с ресурсами. Но что в этом плохого? Ведь и бюджетные отчисления региона в общий — федеральный — бюджет у нас значительно больше. К тому же в сравнении с полярными регионами других стран Арктического совета показатели Ямала выглядят очень скромными, а нам бы хотелось, чтобы российские арктические рубежи были обустроены не хуже, чем в Норвегии или Финляндии

У нас два варианта: следовать пропорциональному делению бюджета и жить одинаково ровно везде или иметь «точки роста» и предоставлять возможность жителям других регионов работать вахтовым методом на перспективных территориях.

— Вы как глава одного из субъектов Арктической зоны России поддерживаете вахтовый метод или считаете его неэффективным? — Чтобы решить эту дилемму, нужно ответить на вопрос, чего мы хотим от Арктики. Прийти, добыть, уйти? Для этого вахта является лучшим способом. Но мы уже давно построили на Севере города, и для многих людей, для моих детей тоже, — это родина, нельзя просто всех взять и переселить ближе к центру страны — по одному щелчку. И зачем?

Я убежден, что постоянное население даже самых отдаленных населенных пунктов Арктики нужно сохранить. Потому что если мы все соберемся в комфортных крупных городах, то в итоге можем и не узнать, что на нашу крайнюю территорию кто-то пришел.

Скажу больше, для коренных жителей Севера вопрос этот тем более не стоит: они — настоящие хранители Арктики.

— Значит ли это, что вахтовый поселок Сабетта вскоре превратится в перспективный город?

— Сабетта — это уникальный населенный пункт с международными аэропортом и морским портом, вскоре к нему подойдет и железная дорога. Здесь действительно можно создать прекрасный новый город, но в этом нет смысла. Город — это целая среда для жизни молодых семей, которая требует строительства детских садов, школ и прочих объектов. Но на этой территории девять месяцев в году царит очень суровая зима. Зачем нам изначально растить детей в вечной мерзлоте и потом бороться за их здоровье? Мы с президентом России договорились, что новых городов на Ямале не создаем. Но имеющиеся развиваем и делаем комфортными.

— Президент в послании Федеральному собранию вновь сказал о создании 25 миллионах новых рабочих мест в России. Какой процент от этого числа может обеспечить Арктика? — Арктика может помочь полностью выполнить эту задачу. Европейская часть России уже обустроена донельзя, и вплоть до Уральского хребта нам не удастся изобрести столько производств, способных конкурировать с европейскими. В это же время, как мы убедились на примере проекта «Ямал СПГ», одно рабочее место в Арктике создает 14 и более рабочих мест в России. Для реализации проектов нужно обеспечить все бытовые нужды, привезти на эту территорию всё необходимое работникам — и всё это производится южнее Полярного круга.

Развитие Арктики — стратегическая задача для страны, и только для её решения может понадобиться столько рабочих мест. Нам предстоит соединить два рынка — европейский и азиатский, и миссия Ямала в этом очень велика. Компания «НОВАТЭК» с нашей территории уже успешно вышла на рынок сжиженного природного газа и теперь «наращивает мускулы».

— НОВАТЭК сейчас безраздельно царит в порту Сабетта. Могут ли в ближайшее время появиться на этой территории новые интересанты? — Как по мне, это не худшее царство! Компания начинала эти проекты и воплотила их в жизнь. Но на территории Сабетты нет никакой монополии, развитие других проектов вполне может привести сюда другие компании, время покажет.

— Когда, по вашим прогнозам, будет реализован проект железнодорожной линии Бованенково — Сабетта? Должно быть, процесс ускорится, поскольку президент поставил цель к 2025 году увеличить грузопоток по Севморпути до 80 млн тонн в год. — Безусловно, эта железная дорога увеличит объем грузопотока жидких углеводородов по Севморпути. И она тоже будут строиться из российских материалов, загружая отечественные производства заказами. Президент озвучил минимум, но есть уверенность, что при строительстве таких веток, как Бованенково — Сабетта, мы сможем увеличить эту цифру еще на 10 млн тонн. Северный широтный ход — это стройка величиной в 3-4 года. И процесс должен быть синхронизирован с созданием Бованенково — Сабетта. Поэтому, как только начнется строительство СШХ, прояснится и ситуация с этой веткой.

— Как обстоит дело с внутренними транспортными проблемами округа? — Полноценные дороги по всему Ямалу мы не построим еще долго. Слишком большие расстояния, а также сложность и длительность стройки на вечной мерзлоте. Но работа над транспортной инфраструктурой для нас очень важна. Планируем заниматься реконструкцией аэродромов, увеличивать рейсы по стране. Хотелось бы иметь как можно больше международных аэропортов.

— Существует ли возможность пассажирских перевозок по Севморпути? — Почему бы и нет? Такие идеи существуют. В любом случае, эта трасса некоторым уже интересна как туристический маршрут. Но, конечно, основной целью Севморпути пассажиропоток никогда не станет. Главная задача страны в Арктике — это разогреть СМП и сделать его круглогодичным. Россия уже прорубила «окно в Азию». И нам повезло, что сделано это на Ямале.

ИА REGNUM от 19 марта 2018 года, Анна Горохова.