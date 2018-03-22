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О мероприятиях по благоустройству района в апреле рассказали местным жителям
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О мероприятиях по благоустройству района в апреле рассказали местным жителям 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Глава управы района Ольга Андриянова провела встречу с жителями в среду, 21 марта.
На собрании рассказали о плане проведения городских работ по приведению в порядок территории района в весенний период. Так, в районе Бирюлево Западное планируется провести работы по прогребанию и восстановлению газонов, ремонту асфальтового покрытия, детских и спортивных площадок, окраске газонных ограждений и малых архитектурных форм (МАФ).
Также на встрече рассказали о проведении районных субботников, которые состоятся 14 и 21 апреля. Уборка территории с массовым участием коллективов предприятия, организаций и жителей района будет проходить в скверах «Школьный» и «Ольгина аллея», а также у пруда по улице Булатниковская. Отмечается, что необходимый инвентарь будут выдавать по адресам: улица Медынская, дом 1, корпус 1 и Востряковский проезд, дом 25, корпус 2.
Помимо этого жителям огласили итоги организации зимнего досуга на территории района. Участники встречи традиционно задали интересующие их вопросы.
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