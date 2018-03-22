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Налоговики рассказали об учете обособленных подразделений
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Налоговики рассказали об учете обособленных подразделений 

Время бухгалтера 2 часа назад
Фото: ИА Гарант
ФНС РФ сообщает, что обособленное подразделение (ОП) компании должно стоять на учете по месту нахождения. Если таких «обособок» несколько, то регистрировать придется каждое из них. Об этом сказано в п. 1 ст. 83 НК РФ. П. 2 ст. 11 НК РФ говорит, что подразделение считают обособленным, если фирма создала в нем стационарные рабочие места, а само оно находится в ином месте, нежели головной офис. Финансисты уточняют, что адрес, по которому работает ОП, должен отличаться от адреса центрального офиса.
ОП ставят на учет, основываясь на сообщении от фирмы по форме N С-09-3-1. Определить адреса и количество создаваемых подразделений компания может сама.
Если компания работает по единому техпроцессу, используя комплекс зданий, то «обособка» в таком случае не создается.
Определить, есть ли у фирмы такие подразделения, можно у местных налоговиков.
ПИСЬМО ФНС РФ от 07.03.2018 № ГД-4-14/4534
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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