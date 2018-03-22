Налоговики рассказали об учете обособленных подразделений 

ФНС РФ сообщает, что обособленное подразделение (ОП) компании должно стоять на учете по месту нахождения. Если таких «обособок» несколько, то регистрировать придется каждое из них. Об этом сказано в п. 1 ст. 83 НК РФ. П. 2 ст. 11 НК РФ говорит, что подразделение считают обособленным, если фирма создала в нем стационарные рабочие места, а само оно находится в ином месте, нежели головной офис. Финансисты уточняют, что адрес, по которому работает ОП, должен отличаться от адреса центрального офиса.
ОП ставят на учет, основываясь на сообщении от фирмы по форме N С-09-3-1. Определить адреса и количество создаваемых подразделений компания может сама.
Если компания работает по единому техпроцессу, используя комплекс зданий, то «обособка» в таком случае не создается.
Определить, есть ли у фирмы такие подразделения, можно у местных налоговиков.
ПИСЬМО ФНС РФ от 07.03.2018 № ГД-4-14/4534
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