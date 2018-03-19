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В Покровском-Стрешневе научат танцевать бачату
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В Покровском-Стрешневе научат танцевать бачату 

Префектура СЗАО города Москвы 6 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В рамках городской программы по активному долголетию школа танцев «Резиденция Покровское» на Волоколамском шоссе приглашает пенсионеров из Северо-Западного округа на бесплатные танцевальные, спортивные и творческие занятия.
— У нас открываются новые направления для женщин в возрасте от 55 лет и мужчин в возрасте от 60 лет, — рассказала «СЗ» руководитель школа танцев Кристина Соловьёва. — Идёт набор в танцевальные группы: латина, сальса, бачата, вальс и ча-ча-ча; в группы рукоделия: вязание, вышивание, шитьё; на занятия лечебной физкультуры.
Большая часть занятий будут проходить по вторникам и четвергам в первой половине дня.
Продолжительность урока — час. Подробное расписание и порядок записи можно уточнить по телефону: 8 (499) 190-98-01.
Адрес школы танцев: Волоколамское ш., 56, стр. 1.
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