Об особенностях издательского дела расскажут в библиотеке на Ленинградке

В библиотеке № 22 на Ленинградском шоссе в среду, 21 марта, состоится встреча с издателем, публицистом, автором проекта «AnimalBook» Георгием Гупало. Об этом сообщила заведующая библиотекой Ирина Асташева. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Живая книга».

— Наш гость расскажет читателям об особенностях издательского дела и, конечно, о последнем проекте книг о животных «AnimalBook». У гостей будет возможность узнать много удивительных историй из первых рук: как о создании книг о животных, так и о самих «братьях наших меньших», — уточнила Ирина Асташева.

Начало мероприятия в 13.00. Напомним, библиотека № 22 находится по адресу Ленинградское шоссе, дом 120. (то)