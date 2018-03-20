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Об особенностях издательского дела расскажут в библиотеке на Ленинградке
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Об особенностях издательского дела расскажут в библиотеке на Ленинградке 

Управа района Головинский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В библиотеке № 22 на Ленинградском шоссе в среду, 21 марта, состоится встреча с издателем, публицистом, автором проекта «AnimalBook» Георгием Гупало. Об этом сообщила заведующая библиотекой Ирина Асташева. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Живая книга».
— Наш гость расскажет читателям об особенностях издательского дела и, конечно, о последнем проекте книг о животных «AnimalBook». У гостей будет возможность узнать много удивительных историй из первых рук: как о создании книг о животных, так и о самих «братьях наших меньших», — уточнила Ирина Асташева.
Начало мероприятия в 13.00. Напомним, библиотека № 22 находится по адресу Ленинградское шоссе, дом 120. (то)
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