Бортник: 60% украинцев не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты

«Против всех» получает победу в первом туре.

Но эти цифры крайне условны, ведь посчитаны среди тех, кто собирается голосовать и определился.

Если же спрашивать всех граждан Украины , то результаты получаются немного другими — Юлию Тимошенко поддерживает 9,8%, Олега Ляшко (6,2%), Анатолия Гриценко (5%), Петра Порошенко (3,9%), Юрия Бойко (3,9%) и Вадима Рабиновича (3,8%), Андрея Садового (2%), Владимира Гройсмана (1,9%), Олега Тягныбока (1,5%), Арсения Яценюка (0,3%).

Как мы видим цифры отличаются в 2-3 раза.

А все дело в том, что 60% украинцев не поддерживают ни одного из кандидатов! И это главные выводы и промежуточный приговор всей политической системе!

В таких условиях победить может любой из кандидатов, а может не победить ни один — ещё есть время для новых лиц. Разрыв между первым и последним — менее 10% — мизерный. Даже наша украинская политическая история знаем немало примеров преодоления и намного больше разрывов — первое и второе президентство Кучмы и, из крайних примеров, Народный фронт в 2014-м году. Мировая политика знает ликвидации и 30% гандикапов и больше.

Общенациональный лидер за год до выборов в принципе отсутствует.

Фрагментированность политики высока как никогда ранее — десять кандидатов имеют рейтинг от 0,3% до 10%.

У всех ключевых кандидатов уровень недоверия — антирейтинг — более 70%.

По сути любой из списка кандидатов может победить на Президентских выборах, хотя безусловным лидером является кандидат «Против Всех», разгромно побеждающий в первом туре.

Но, с учетом того фактора, что он не сможет получить удостоверение Президента, становится понятна острота нынешнего противостояние и важность «финишного рывка» кандидатов.

В тоже время рейтинги ключевых кандидатов давно уже в плачевном состоянии — ни живы, ни мертвы.

После выборов в 2014 году рейтинг Ю. Тимошенко несколько подрос (по данным соцопросов — на 1 — 1,5% до конца года). Однако, в 2015 году он начал падать. В марте 2015 г. рейтинг Ю. Тимошенко по данным разных опросов колебался от 3 до 7%. Однако, даже при этом она занимала второе место в некоторых опросах. Во второй половине 2015 г. рейтинг Юлии Владимировны вновь вырос и достиг 11 — 13%.

В 2016 г. тенденция роста продолжилась и к середине года рейтинг Ю. Тимошенко колебался в районе 16 — 19%. С этими показателями он вошёл в 2017 г. Затем последовало незначительное снижение (9 —12%) в начале года. Осенью 2017 рейтинг Ю. Тимошенко, по данным разных опросов, колебался от 8 до 12%. Сегодня он находится примерно в этом же диапазоне.

Петр Порошенко. Сразу после выборов 2014 г. рейтинг действующего президента пополз вниз. В сентябре его оценивали в 27% (против 54,7% на выборах), а уже в марте 2015 — в 19,2%. На протяжении 2015 г. рейтинг П. Порошенко колебался в районе 13 — 20% с тенденцией на снижение в конце года. В середине 2016 г. соцопросы стали показывать серьёзные расхождения в оценке президентского рейтинга. В июле-августе он колебался от 10,7 до 19,7%. 2017 г. президентский рейтинг встретил с показателем 12,5%. На протяжении всего года он колебался от 7,6% до 12,8% с тенденцией на сокращение ближе к концу года и нынешним провалом в рейтинге КМИС до 3,9% (9,8%).

После выборов 2014 г. рейтинг А. Гриценко стал опускаться. На рубеже 2014 — 2015 гг. он колебался от 1 до 4,2%. Колебания в диапазоне от 2 до 4,6% наблюдались на протяжении всего 2015 г. Затем, в 2016 г. рейтинг А. Гриценко начал расти. Летом соцопросы прогнозировали ему более 7% поддержки. В ноябре-декабре этот показатель достиг 8 — 9%.

В 2017 г. рейтинг А. Гриценко снова стал снижаться и к осени — зиме стабилизировался на отметке 5 — 7%.

Ю. Бойко в начале 2015 ему прогнозировали от 1 до 4% голосов. К середине 2016 года рейтинг Ю. Бойко стал расти и отдельные соцопросы прогнозировали ему 15% поддержки. В 2017 год Ю. Бойко вошёл с рейтингом около 10%. Затем этот показатель стал снижаться, достигнув к апрелю 5 — 6%. Далее до конца года в рейтинги политика в разных соцопросах сильно отличались, колеблясь от 3 до 9,1%.

Если же взять динамику рейтингов КМИС, то увидим, что на протяжении последних полутора лет стабильно росли рейтинги только у Ю. Тимошенко, Олега Ляшко и Юрия Бойко; колебались — у Анатолия Гриценко, Вадима Рабиновича, Владимира Гройсмана и Олега Тягныбока; падали — у Петра Порошенко (в 2 раза), Андрея Садового, Арсения Яценюка.

Скорее всего этот тренд продолжится. Власть и прозападная оппозиция активно разыгрывающая внешнеполитическую карту — вступления в НАТО ЕС , конфронтацию с РФ , тему «войны на Востоке» и Крыма , «гуманитарный пакет» — язык, историю, религию; тему «реформ от МВФ », безусловно, будет радикализироваться. В целом внутривидовое противостояние в этом спектре политики будет стремительно возрастать — 8 из 10 ключевых кандидатов на сегодня позиционируют себя именно в этой части электората. И это при том, что по многим вопроса «глубина» этой электоральной ниши достаточно неглубока — от 40 до 60% голосующих украинцев.

В другой части этого соединённого сосуда продолжают расти рейтинги Ю. Бойко, колеблется у В. Рабиновича, могут появится и другие кандидаты — М. Добкин, П. Симоненко, Л. Кожара. Сохраняется и достаточная глубина этой электоральной ниши, при значительном количестве неопределившихся и потерявших доверие (по сравнению с 2010-2012 гг.) избирателей.

В любом случае, радикализация «прозападной» части политикума будет влечь за собой и инстинктивную мобилизацию «провосточного» электорат, что будет играть на руку Ю. Бойко и другим. Именно в этом секторе, кандидат способный возглавить эту контрреакцию, убедить электорат в своей принципиальности и не пойти на очевидный сговор с властью, не просто гарантирует себе место во втором туре, а может преподнести и генеральный сюрприз. Пока что власть и прозападная оппозиция делает все, чтобы так и произошло.